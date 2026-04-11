انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق

photo 19 2026 04 11 14 23 29 انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بدأت في مدينة دوما بريف دمشق أعمال مؤتمر التعافي الأول، تحت شعار “من الاستجابة إلى الاستدامة.. شراكة نحو نمو مستدام”، بحضور مندوب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نذير الحكيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وقائد الأمن الداخلي بريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، وسفير البحرين وحيد مبارك سيار. 

ويهدف المؤتمر إلى تقديم قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الواقع الديموغرافي والخدمي، والانتقال الاستراتيجي من الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة والتعافي المبكر، ووضع إطار عملي للشراكة المؤسساتية مع المنظمات الدولية والمحلية.

photo 29 2026 04 11 14 23 29 انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق
photo 31 2026 04 11 14 23 29 انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق
photo 23 2026 04 11 14 23 29 انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق
photo 32 2026 04 11 14 23 29 انطلاق أعمال مؤتمر التعافي الأول في مدينة دوما بريف دمشق
