وقفة في دوما إحياءً للذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي وتأكيداً على محاسبة المسؤولين

ريف دمشق-سانا

أحيا أهالي مدينة دوما في ريف دمشق، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام البائد، وراح ضحيتها 43 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، وذلك عبر وقفة جماهيرية شارك فيها آلاف المواطنين إلى جانب شخصيات رسمية وحقوقية وإعلامية.

وجرت الوقفة في ساحة الشهداء بمدينة دوما، بالقرب من النقطة الطبية للهلال الأحمر في مبنى الزراعة، الذي تعرض سابقاً لعمليات قصف، حيث رفعت صور العديد من ضحايا المجزرة الذين لقوا حتفهم نتيجة الغازات السامة، والأضرار التي سببها قصف قوات النظام البائد للمدينة، من أضرار طالت سيارات الإسعاف، بهدف عرقلة عمليات إنقاذ المصابين آنذاك.

كما عرض الفريق التطوعي في ثانوية دوما للبنين، لوحة فنية تعبيرية تجسد سقوط البراميل المحملة بالمواد الكيماوية على المدينة، في مشهد يستحضر تفاصيل الجريمة وآثارها الإنسانية.

محاسبة مرتكبي المجازر

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن هذه الوقفة تؤكد مطالب الشعب السوري في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي المجازر، مشدداً على أن هذه الجرائم تمثل دليلاً واضحاً على حجم الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وأن الجهود مستمرة لإيصال صوت الضحايا إلى المحافل الدولية.

وأشار علبي إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية، ولا سيما في ملفات العدالة الانتقالية، بالتعاون مع الجهات الدولية، لتثبيت هذه الجرائم كجرائم دولية ومحاسبة المسؤولين عنها.

الدفاع المدني قدم التضحيات

بدوره، أوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث حسام حلاق أن هذه الذكرى لا تخص دوما وحدها، بل تشمل جميع المناطق السورية التي تعرضت للقصف، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني كانت من أوائل المستجيبين لتلك الهجمات، وقدمت تضحيات كبيرة خلال عمليات الإنقاذ، مبيناً أن العمل مستمر لملاحقة مرتكبي الجرائم، والحصول على حقوق الضحايا.

من جهته، أشار الناشط الإعلامي بلال أمو صلاح إلى التفاصيل التي عاشها السوريون خلال استهداف المدينة بالغازات السامة، ومعاناة الضحايا الذين كانوا يحتمون في الأقبية هرباً من القصف، مبيناً أن الفرق الإسعافية وثقت وجود جثث الضحايا في الأبنية السكنية، ومعظمهم من الأطفال والنساء، حيث تعكس حجم المأساة التي عاشها أهالي المدينة.

وأكد عدد من المشاركين تمسكهم بمطلب تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، والعمل على إنصاف الضحايا، مؤكدين أن أجهزة أمن النظام البائد عملت على حرق وإخفاء جثث الضحايا في محاولة لطمس معالم الجريمة.

وشهدت مدينة دوما في السابع من نيسان لعام 2018، ضربتين متتاليتين بالغازات السامة وثق فيهما الدفاع المدني الاستهداف الأول عند الساعة الرابعة والنصف تقريباً، والثاني بحدود السابعة مساء، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين، حيث اختبأت الناس في الأقبية هرباً من القصف المتتابع، إلا أن الغازات السامة انتشرت نزولاً، فحوصروا داخل تلك الأقبية ولم يتمكنوا من الفرار.

وأثبت تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، الصادر في الـ27 من كانون الثاني 2023، مسؤولية النظام البائد بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيماوي باستخدام غاز الكلورين السام.