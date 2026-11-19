اللاذقية-سانا
تنفذ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في اللاذقية، أعمال تعزيل وتوسيع مقطع بطول نحو 500 متر من مجرى النهر الكبير الشمالي، بالقرب من جسر طريق اللاذقية-طرطوس، بهدف تحسين جريان المياه والحد من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وفيضانه، وحماية الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة خلال موسم الأمطار.
وأوضح اختصاصي التعافي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية محمد مرشان، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تشمل إزالة الترسبات والعوائق وتوسيع المجرى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الهطولات المطرية والمنخفضات الجوية، وتحسين تصريف المياه والحد من الأضرار المحتملة.
وأضاف مرشان أن الاستعدادات لموسم الأمطار تتضمن تنفيذ إجراءات وقائية في المواقع المعرضة لتجمع المياه أو الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية، بما يعزز الجاهزية ويحمي المناطق السكنية والزراعية.
تعزيل المجاري المائية
من جهته، بين رئيس شعبة الاستثمار في مديرية الموارد المائية باللاذقية أصف إسماعيل، أن المديرية أنجزت تعزيل 19 كيلومتراً من المجاري المائية و134 عبارة في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف تحسين تصريف المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
وأشار إسماعيل إلى أن أعمال التعزيل في النهر الكبير الشمالي تُنفذ بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وتشمل المقطع القريب من جسر طريق اللاذقية-طرطوس، بما يسهم في تسهيل جريان المياه وحماية الأراضي الزراعية المجاورة من مخاطر الفيضان.
وتأتي أعمال تعزيل وتوسيع المجاري المائية ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها الجهات المعنية في محافظة اللاذقية استعداداً لموسم الأمطار، ولا سيما في المواقع التي قد تشكل فيها الترسبات عائقاً أمام تصريف المياه، ما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والأضرار التي قد تطال الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة.