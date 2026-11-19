اللاذقية-سانا

تنفذ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في اللاذقية، أعمال تعزيل ‏وتوسيع مقطع بطول نحو 500 متر من مجرى النهر الكبير الشمالي، بالقرب من جسر طريق ‏اللاذقية-طرطوس، بهدف تحسين جريان المياه والحد من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وفيضانه، ‏وحماية الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة خلال موسم الأمطار.‏

وأوضح اختصاصي التعافي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية محمد مرشان، في ‏تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تشمل إزالة الترسبات والعوائق وتوسيع المجرى، ضمن ‏الإجراءات الاحترازية لمواجهة الهطولات المطرية والمنخفضات الجوية، وتحسين تصريف المياه ‏والحد من الأضرار المحتملة.‏

وأضاف مرشان أن الاستعدادات لموسم الأمطار تتضمن تنفيذ إجراءات وقائية في المواقع ‏المعرضة لتجمع المياه أو الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية، بما يعزز الجاهزية ويحمي ‏المناطق السكنية والزراعية.‏

تعزيل المجاري المائية

من جهته، بين رئيس شعبة الاستثمار في مديرية الموارد المائية باللاذقية أصف إسماعيل، أن ‏المديرية أنجزت تعزيل 19 كيلومتراً من المجاري المائية و134 عبارة في مختلف أنحاء ‏المحافظة، بهدف تحسين تصريف المياه والحد من مخاطر الفيضانات.‏

وأشار إسماعيل إلى أن أعمال التعزيل في النهر الكبير الشمالي تُنفذ بالتعاون مع مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، وتشمل المقطع القريب من جسر طريق اللاذقية-طرطوس، بما يسهم في تسهيل ‏جريان المياه وحماية الأراضي الزراعية المجاورة من مخاطر الفيضان.‏

وتأتي أعمال تعزيل وتوسيع المجاري المائية ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها الجهات المعنية في ‏محافظة اللاذقية استعداداً لموسم الأمطار، ولا سيما في المواقع التي قد تشكل فيها الترسبات عائقاً أمام تصريف المياه، ما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والأضرار التي قد ‏تطال الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المجاورة.‏