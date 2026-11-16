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إصابة أحد كوادر إزالة مخلفات الحرب بانفجار لغم في ريف ‏اللاذقية

IMG 0547 إصابة أحد كوادر إزالة مخلفات الحرب بانفجار لغم في ريف ‏اللاذقية
إصابة أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام بشظايا جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد-اللاذقية-16-11-2026-سانا

اللاذقية-سانا

أُصيب أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بشظايا جراء انفجار ‏لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، أثناء تنفيذ أعمال إزالة ‏الذخائر غير المنفجرة في قرية عكو بريف اللاذقية.‏

وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث في اللاذقية علي قيقوني في تصريح لـ سانا، ‏اليوم الإثنين أن الفرق تلقت بلاغاً لإزالة مخلفات الحرب في ‏الموقع، وخلال تنفيذ المهمة ورد بلاغ آخر عن جسم مشبوه ‏في المكان ذاته.‏

وبيّن قيقوني، أنه خلال تفقد الفريق للبلاغ الثاني والتحقق من ‏طبيعة الجسم، انفجر لغم أرضي مزوّد بأسلاك ينفجر عند ‏لمسها، وأُسعف المصاب إلى مشفى اللاذقية الجامعي لتلقي ‏العلاج اللازم.‏

وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، ‏بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح وإزالة ‏مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة، في إطار ‏جهودها المستمرة للحد من هذه التهديدات وحماية المدنيين، ‏وضمان عودة آمنة للسكان في كل المناطق السورية.‏

IMG 0548 إصابة أحد كوادر إزالة مخلفات الحرب بانفجار لغم في ريف ‏اللاذقية
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