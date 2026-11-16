إصابة أحد كوادر إزالة مخلفات الحرب بانفجار لغم في ريف ‏اللاذقية

اللاذقية-سانا
أُصيب أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بشظايا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، أثناء تنفيذ أعمال إزالة الذخائر غير المنفجرة في قرية عكو بريف اللاذقية.
وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية علي قيقوني في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين أن الفرق تلقت بلاغاً لإزالة مخلفات الحرب في الموقع، وخلال تنفيذ المهمة ورد بلاغ آخر عن جسم مشبوه في المكان ذاته.
وبيّن قيقوني، أنه خلال تفقد الفريق للبلاغ الثاني والتحقق من طبيعة الجسم، انفجر لغم أرضي مزوّد بأسلاك ينفجر عند لمسها، وأُسعف المصاب إلى مشفى اللاذقية الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع الجهات المحلية، تنفيذ عمليات المسح وإزالة مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة، في إطار جهودها المستمرة للحد من هذه التهديدات وحماية المدنيين، وضمان عودة آمنة للسكان في كل المناطق السورية.