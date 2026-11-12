رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك اليوم الخميس مع وفد شؤون الشباب في محافظة اللاذقية تطلعات الشباب، وسبل دعم ‏مبادراتهم وفعالياتهم‎.‎

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام، أنه شارك في اللقاء نائبا رئيس المجلس وأمين السر، وعدد من أعضاء المجلس، بينهم نواب ‏محافظة اللاذقية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين الشباب والمؤسسات الدستورية‎.‎

وتناول اللقاء آلية عمل المجلس، ودوره في خدمة الشأن العام، إلى جانب التعرف إلى مجالات اهتمام الشباب وآمالهم وتطلعاتهم‎.‎

وأكد أعضاء المجلس أهمية دور الشباب في بناء المستقبل، مبدين استعدادهم لتعزيز التواصل والتعاون معهم، ونقل الخبرات ‏والمساهمة في دعم مبادراتهم وفعالياتهم‎.‎

وكانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب بحثت، في 14 تشرين الأول الماضي، مع عدد من الشباب السوريين سبل تعزيز ‏مشاركتهم في الحياة السياسية والتشريعية، وإيصال صوتهم إلى مؤسسات الدولة، بما يسهم في إشراكهم في صنع القرار، وإعداد ‏التشريعات واقتراح القوانين التي تلبي تطلعاتهم، وتدعم دورهم في بناء سوريا الجديدة‎.‎