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رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم

IMG 20261112 180541 158 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم
عبد الحميد العواك رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب في اللاذقية تطلعات الشباب-اللاذقية12-11-2026-سانا

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك اليوم الخميس مع وفد شؤون الشباب في محافظة اللاذقية تطلعات الشباب، وسبل دعم ‏مبادراتهم وفعالياتهم‎.‎

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام، أنه شارك في اللقاء نائبا رئيس المجلس وأمين السر، وعدد من أعضاء المجلس، بينهم نواب ‏محافظة اللاذقية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين الشباب والمؤسسات الدستورية‎.‎

وتناول اللقاء آلية عمل المجلس، ودوره في خدمة الشأن العام، إلى جانب التعرف إلى مجالات اهتمام الشباب وآمالهم وتطلعاتهم‎.‎

IMG 20261112 180541 359 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم

وأكد أعضاء المجلس أهمية دور الشباب في بناء المستقبل، مبدين استعدادهم لتعزيز التواصل والتعاون معهم، ونقل الخبرات ‏والمساهمة في دعم مبادراتهم وفعالياتهم‎.‎

وكانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب بحثت، في 14 تشرين الأول الماضي، مع عدد من الشباب السوريين سبل تعزيز ‏مشاركتهم في الحياة السياسية والتشريعية، وإيصال صوتهم إلى مؤسسات الدولة، بما يسهم في إشراكهم في صنع القرار، وإعداد ‏التشريعات واقتراح القوانين التي تلبي تطلعاتهم، وتدعم دورهم في بناء سوريا الجديدة‎.‎

IMG 20261112 180540 793 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم
IMG 20261112 180541 195 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم
IMG 20261112 180541 443 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم
IMG 20261112 180541 683 رئيس مجلس الشعب يبحث مع وفد شؤون الشباب باللاذقية سبل دعم مبادراتهم
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