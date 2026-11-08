بدء امتحانات الفصل الثاني في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري باللاذقية

اللاذقية-سانا



بدأت اليوم الأحد في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري بمدينة اللاذقية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026، بمشاركة 340 طالباً موزعين على أربعة فصول دراسية، في اختصاصات الملاحة البحرية والميكانيك البحري والتقنيات الإلكترونية.



وتُجرى الامتحانات على فترتين يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، وتستمر حتى 26 تشرين الثاني الجاري، في مقر الأكاديمية بمؤسسة التدريب والتأهيل البحري.

تأهيل الكوادر

أوضح مدير الأكاديمية محمود القدور في تصريح لـ سانا، أن الأكاديمية اختارت مدربين من أصحاب الاختصاص والخبرة، وأعدّت مناهجها وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع البحري.



وأشار القدور إلى حاجة القطاع البحري إلى كوادر وكفاءات مؤهلة، مؤكداً أهمية تطوير المناهج وتقديم الدعم للمدربين والطلاب، ومبيناً أن عدد المتقدمين للامتحانات من مختلف الاختصاصات يبلغ 340 طالباً.

الاستفادة من الخبرات

من جهته، بيّن الطالب عمر بيطار أن الشباب يتجهون نحو الحياة العملية والإنتاجية في وقت مبكر، لافتاً إلى أن العمل في المجال البحري يوفر فرصاً للدخل، وأن طلاب الأكاديمية يستفيدون من التدريبات والخبرات التي يكتسبونها خلال الدراسة.



وأكد بيطار أن المسار الدراسي يتيح للطلاب استكمال التأهيل والحصول على شهادة الماجستير، بما يؤهلهم للعمل في المجال البحري.



من جانبه، وصف الطالب عصمت مطره جي أجواء الامتحانات بالنموذجية، موضحاً أن الأسئلة راعت مختلف المستويات، وأن الأجواء داخل القاعات كانت مريحة، مع توفير وقت كافٍ للإجابة.



وتندرج الامتحانات ضمن جهود الأكاديمية لتأهيل الكوادر البحرية الوطنية ورفع كفاءتها، بما يلبي احتياجات القطاع البحري والموانئ السورية.