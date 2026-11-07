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الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب

20261107 140210 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
أزالت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية انجرافات صخرية وطينية أغلقت عدداً من طرق بلدة كسب جراء الأمطار الغزيرة-7-11-2026-اللاذقية-سانا

اللاذقية-سانا

أزالت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية انجرافات صخرية وطينية أغلقت عدداً من طرق بلدة كسب جراء الأمطار الغزيرة، وأعادت فتحها أمام حركة المدنيين والمركبات.

وأوضح رئيس مجلس بلدة كسب ميشال جاغلاص، لـ سانا اليوم السبت، أن البلدة شهدت منذ فجر الخميس الماضي هطولات مطرية غزيرة لم تشهدها منذ سنوات، تسببت بأضرار في البنية التحتية للطرق وشبكتي الصرف الصحي والكهرباء.

20261107 135950 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب

وأشار جاغلاص إلى أن المجلس تواصل مع الجهات المعنية في المحافظة، التي استجابت وتدخلت فرق الدفاع المدني منذ بداية الحالة الجوية لفتح الطرق التي أغلقتها الانجرافات والسيول، بمساندة ورشات من مديريات الموارد المائية والخدمات الفنية وشركة الكهرباء.

أضرار في الشبكات

ولفت جاغلاص إلى حدوث هبوط في الطريق أمام مجمع رزوق، ألحق أضراراً بشبكات الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، مبيناً أن الموقع يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جهته، أوضح القائد الميداني في فرق الدفاع المدني بكسب أنس محمد أن الفرق أزالت الأتربة والصخور المنجرفة في موقع الصخرة، وعالجت انهياراً أعاق حركة الأهالي داخل البلدة، كما أزالت الأتربة المتراكمة في قرية السمرة وفتحت الطريق فيها، وانتقلت إلى طريق النبعين، على أن تستكمل أعمالها في طريق التلفريك لفتح جميع طرق البلدة.

كما أزالت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، أمس، انجرافات صخرية وترابية على طريق صلنفة-جورين في منطقة الحفة، تسببت بإغلاقه جزئياً جراء الأمطار.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يُتوقع استمراره حتى يوم غد الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة متقطعة، ولا سيما في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وعواصف رعدية.

20261107 140255 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
20261107 141312 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
20261107 143633 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
DJI 0506 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
DJI 0508 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
DJI 0514 الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب
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