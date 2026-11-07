السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية

IMG 0158 2 وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية
توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر خروج شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة عن ‏مسارها على طريق الحفة–صلنفة في ريف اللاذقية-سانا

اللاذقية-سانا

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر خروج شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة عن ‏مسارها على طريق الحفة–صلنفة في ريف اللاذقية، وانقلابها وسقوطها على معمل لمواد البناء ‏كان بداخله عدد من العاملين.‏

وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، ‏علي قيقوني، لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور وقوع الحادث، وعملت على نقل ‏جثماني المتوفيين والمصابين إلى المشفى الوطني في الحفة.‏

ودعا قيقوني إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعد السير والإرشادات اللازمة، حفاظاً ‏على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.‏

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس لحادث خروج سيارة عن مسارها على طريق الحفة–‏صلنفة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

IMG 0159 وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية
IMG 0160 وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية
IMG 0161 وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية
الهلال الأحمر السوري يطلق حملة توعية في الرقة حول إجراءات السلامة أثناء الفيضانات
وزير الطاقة السوري: جهود كوادر الموارد المائية أسهمت ‏بالاستفادة المثلى من مياه الأمطار ‏
جناح محافظة ريف دمشق في معرض دمشق الدولي.. رحلة بين التراث والاقتصاد وذاكرة الثورة
وزير الداخلية يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة تعزيز التعاون المشترك
إكثار بذار درعا يواصل العمل على تأمين البذار للفلاحين في محافظات المنطقة الجنوبية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار