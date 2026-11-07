وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر خروج شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة عن ‏مسارها على طريق الحفة–صلنفة في ريف اللاذقية، وانقلابها وسقوطها على معمل لمواد البناء ‏كان بداخله عدد من العاملين.‏

وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، ‏علي قيقوني، لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور وقوع الحادث، وعملت على نقل ‏جثماني المتوفيين والمصابين إلى المشفى الوطني في الحفة.‏

ودعا قيقوني إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعد السير والإرشادات اللازمة، حفاظاً ‏على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.‏

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس لحادث خروج سيارة عن مسارها على طريق الحفة–‏صلنفة، ما أسفر عن وقوع إصابات.