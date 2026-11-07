وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا
توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر خروج شاحنة محمّلة بآليات ثقيلة عن مسارها على طريق الحفة–صلنفة في ريف اللاذقية، وانقلابها وسقوطها على معمل لمواد البناء كان بداخله عدد من العاملين.
وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، علي قيقوني، لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور وقوع الحادث، وعملت على نقل جثماني المتوفيين والمصابين إلى المشفى الوطني في الحفة.
ودعا قيقوني إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقواعد السير والإرشادات اللازمة، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.
وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس لحادث خروج سيارة عن مسارها على طريق الحفة–صلنفة، ما أسفر عن وقوع إصابات.