وفد أوروبي يطّلع على مشاريع الري في اللاذقية لدعم إدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي

اللاذقية-سانا

اطلع وفد من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على واقع مشاريع الري والبنية التحتية المائية في محافظة اللاذقية، وذلك خلال زيارة ميدانية شملت سد مشقيتا وقناة “MC1”.

ورافق الوفد خلال الجولة عضو المكتب التنفيذي للمحافظة لشؤون الطاقة والزراعة عدنان أمهان، ورئيس اتحاد فلاحي اللاذقية ماجد محمو، إضافة إلى مدير الموارد المائية محمود القدار.

وركّزت الجولة على استعراض الاحتياجات الفعلية للمنشآت، وفي مقدمتها توفير أجهزة المراقبة والقياس الخاصة برصد استقرار السدود ومناسيب المياه، إضافة إلى دعم التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة تشغيل الشبكات.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي.

وسبق الجولة الميدانية اجتماع موسع عُقد في مديرية الموارد المائية، تناول واقع الزراعة والري، حيث استعرض القدار الصعوبات التي تواجه قطاع الري والمياه في المديرية، ولا سيما ما يتعلق بقدم البنية التحتية وتآكل أجزاء منها، ما يستدعي تدخلات عاجلة لتأهيلها.

كما ناقش المجتمعون منهجية الإدارة المثلى للموارد المائية، وسبل الاستفادة القصوى من المنشآت المتاحة، لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

يُذكر أن قناة “MC1” التي تم تأهيلها مؤخراً بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبتمويل من المملكة المتحدة البريطانية، تُعدّ من المنشآت المائية الأساسية المرتبطة بشبكات الري المغذاة من سد مشقيتا، وتسهم في ري نحو 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.