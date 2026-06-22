هيئة الثروة السمكية تدعو إلى الحذر من قناديل البحر على الساحل السوري

اللاذقية-سانا

دعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية المواطنين ورواد الشواطئ على امتداد الساحل السوري من اللاذقية إلى طرطوس، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السباحة في مناطق انتشار قناديل البحر، تزامناً مع وصول ظهورها الموسمي إلى ذروته خلال شهري تموز وآب.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الفترة تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد قناديل البحر في المياه الساحلية، ما يستدعي توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعها حفاظاً على السلامة العامة.

كما دعت الهيئة المواطنين والصيادين إلى عدم التعرض للأعداء الحيوية الطبيعية لقناديل البحر، ولا سيما السلاحف البحرية التي تسهم في الحد من انتشارها، مبينة أن تناقص أعداد السلاحف نتيجة الصيد الجائر، إلى جانب التلوث والتغيرات المناخية، يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد أعداد القناديل بشكل كبير.

وأكدت الهيئة أهمية التعاون المجتمعي في حماية التنوع الحيوي البحري والحفاظ على التوازن البيئي في المياه الإقليمية السورية، بما ينعكس إيجاباً على الثروة السمكية والبيئة البحرية عموماً.

وتشهد مياه البحر المتوسط خلال فصل الصيف ظهوراً موسمياً لقناديل البحر نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه وتغير الظروف البيئية والبحرية، فيما تلعب السلاحف البحرية دوراً مهماً في الحد من انتشارها كونها تتغذى على عدد من أنواع القناديل.