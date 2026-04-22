وزارة الداخلية تقبض على أفراد عصابة متورطة بعملية سلب وانتحال صفة أمنية بجبلة

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي قبضت على أفراد عصابة مؤلفة من عدة أشخاص، في منطقة جبلة بريف اللاذقية، تورطوا سابقاً في تنفيذ عملية سلب بقوة السلاح عبر انتحال صفة أمنية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن عملية التوقيف جاءت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين تعرض لعملية سلب تحت التهديد من قبل أشخاص ادّعوا أنهم من جهة أمنية. وعلى الفور، باشرت الوحدات المختصة إجراءات التحري والبحث، مما أدى إلى تحديد هوية أفراد العصابة والقاء القبض عليهم.

وأضافت الوزارة أن العملية أسفرت عن استرداد كمية من المسروقات شملت 56 ليرة ذهبية، وحليّ ذهبي منوع، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 50,000 دولار أمريكي، وقد سلمت إلى أصحابها بعد التعرف عليها وفق الأصول.

وتواصل وزارة الداخلية تحقيقاتها لملاحقة وتعقب أحد المتوارين من أفراد العصابة، فيما أحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

