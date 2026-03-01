أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي في اللاذقية… مساحة تفاعلية تغني المشهد الثقافي

اللاذقية -سانا

انطلقت اليوم في المركز الثقافي العربي باللاذقية فعاليات “أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي”، الذي تنظمه مديرية الثقافة ضمن برنامج وزارة الثقافة، الذي يشمل جميع المحافظات.

تلاقي خبرات الفنانين الكبار مع الشباب

وأكد مدير الثقافة في اللاذقية أحمد خالد شريقي، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم الفعالية يهدف إلى إعادة إحياء الفنون البصرية كلغة تعبّر عن رؤى المبدعين، وخاصة في مرحلة “سوريا الجديدة”، ما يسهم في إنعاش المشهد الثقافي وتعزيز دوره المجتمعي.

ونوه شريقي بالمعرض الذي يضم لوحات ومنحوتات تستحضر التاريخ السوري العريق وتستشرف مستقبلاً أكثر إشراقاً، مع حضور لافت لفئة الشباب الذين يقدمون تجارب متميزة مستفيدين من خبرات الفنانين الكبار.

ومن بين المشاركين، أكدت الفنانة التشكيلية غيد أمينو، التي تشارك بعدة لوحات زيتية وتقدم ورشات رسم للأطفال، أهمية هذه الفعاليات في استقطاب المواهب وتنمية الحس الفني لدى الأجيال الناشئة.

لوحات عن الخط الديواني وسنابل القمح

أما الفنانة التشكيلية أطلال الشملات فأشارت إلى أن مشاركتها جاءت بلوحتين، الأولى بالخط الديواني بخامة الإكريليك، والثانية باستخدام رمزية سنابل القمح للدلالة على النصر والعطاء والأمل، في عمل بصري يجسد التفاؤل والتجدد.

ويشكّل “أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي”، مساحة تفاعلية تجمع بين خبرة الرواد ومواهب وإبداع الشباب، في مشهد يعكس حيوية الحركة الثقافية في اللاذقية وتجددها المستمر، ويؤكد حضور الفن كأحد أهم أدوات التعبير والبناء في المجتمع.