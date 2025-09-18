مدرسة غمام بجبل التركمان في ريف اللاذقية تستأنف نشاطها بعد تأهيل شامل

اللاذقية -سانا

استأنفت مدرسة غمام للتعليم الأساسي في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي نشاطها التربوي، بعد سنوات من التوقف نتيجة الدمار والنزوح، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل التي نُفذت بالتعاون بين إدارة التنمية في مدينة اللاذقية وجمعية العلوم والإنفاق، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجمعية حمزة الشعار في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الترميم استغرقت 15 يوماً، وشملت طلاء الصفوف وتجهيز المقاعد والإنارة وتنظيف الساحة، إلى جانب إنشاء غرفة معلوماتية تضم ثلاثة حواسيب، ولفت إلى أن عدد الطلاب ارتفع من خمسة فقط خلال سنوات الحرب إلى نحو 60 طالباً حالياً، مع تسجيل عودة 50 عائلة إلى القرية.

من جانبه، أشار مدير المدرسة حسين وردة إلى وجود تحديات تعيق انطلاق العملية التعليمية بشكل كامل، أبرزها نقص الكادر التدريسي لبعض المواد الأساسية، وعدم توافر المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء، بينما اعتبر المواطن بشار حمدو حسن أن إعادة افتتاح المدرسة تمثل بادرة أمل تعزز صمود الأهالي وتعيد للتلاميذ حقهم في التعليم وبناء مستقبلهم، بعد سنوات من المعاناة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة اللاذقية بالتعاون مع المجتمع الأهلي لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في الريف الشمالي، ووضعها بالخدمة بالتزامن مع عودة السكان إلى مناطقهم، بعد أن تعرضت العديد منها للتدمير نتيجة ممارسات النظام البائد.

