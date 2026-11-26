حمص-سانا



استجابت منظومة الإسعاف وفرق الطوارئ في مدينة حمص، اليوم الخميس، لبلاغ عن تعرض 52 طالبة في مدرسة عمار بن ياسر لحالات اختناق وضيق تنفس، إثر استنشاق روائح داخل المدرسة، حيث جرى نقلهن إلى مشفيي حمص الوطني والزهراء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح المسؤول الإعلامي في مديرية صحة حمص لؤي اليونس، في تصريح لـ سانا، أن الكوادر الطبية قدمت الإسعافات الأولية للطالبات، والتي شملت تركيب المحاليل الوريدية وإجراء جلسات الرذاذ، إضافة إلى تقييم حالاتهن ومتابعة أوضاعهن الصحية.



وأشار اليونس إلى أن الحالة الصحية لجميع الطالبات جيدة ومستقرة، مبيناً أن معظمهن غادرن المشافي بعد تلقي الرعاية اللازمة، فيما بقيت أخريات تحت المراقبة الطبية، على أن يتم تخريج جميع الطالبات وفقاً للتقييم الطبي والتأكد من استقرار أوضاعهن الصحية.



وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مديرية تربية حمص لـ سانا أنه يتم التحقق من طبيعة الروائح التي انتشرت في المدرسة ومصدرها، لتحديد أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتندرج هذه الاستجابة ضمن الإجراءات الطبية المتخذة للتعامل مع الحالات الطارئة، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابات ومتابعة أوضاعهن حتى تعافيهن.