معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته

حمص-سانا‏

تمر حبات الزيتون بمراحل متعددة داخل المعاصر، تبدأ باستقبال المحصول وفرزه ‏وغسله، ثم طحنه وعجنه وفصل الزيت عن الماء والبيرين، وصولاً إلى تنقيته، في ‏عملية تؤثر مراحلها في كمية الإنتاج وجودة الزيت ومواصفاته وقيمته التسويقية.‏

وأوضح الفني في معصرة الزهورية أحمد جبس لـ سانا، اليوم السبت، أن المحصول ‏يمر بعد وصوله بمراحل الغسل والطحن، ثم تنتقل عجينة الزيتون إلى العجانات ‏لتخضع لعملية العجن بدرجة حرارة تقارب 25 درجة مئوية، ولمدة تتراوح بين ساعة ‏وساعة وربع، بحسب طبيعة الثمار وحالة العجينة.‏

وبيّن أن هذه المرحلة تهيئ العجينة لفصل الزيت، ولا سيما عندما تكون جافة وتحتاج ‏إلى حرارة تساعد على استخراجه، قبل انتقالها إلى جهاز “الديكانتر” الذي يفصل ‏الزيت عن البيرين والماء، ثم إلى أجهزة الفرز لإزالة الشوائب وبقايا الماء.‏

ولفت جبس إلى أن نجاح عملية العصر يرتبط بحالة العجينة والتعامل معها واختيار ‏الظروف المناسبة لكل كمية، بما يساعد على استخراج الزيت والحفاظ على ‏خصائصه.‏

النظافة أساس جودة الزيت ‏

من جهته، أوضح صاحب المعصرة محمد عودة، أن مراحل الإنتاج تعتمد على النظافة ‏وضبط درجات الحرارة وغسل الزيتون بالماء النظيف، مشيراً إلى استمرار استقبال ‏المزارعين على مدار الساعة لتخفيف الازدحام وتراكم المحصول.‏

ولفت عودة إلى أن من أبرز الصعوبات جلب بعض المزارعين الأوراق والشوائب مع ‏الثمار، ما يؤثر في جودة الزيت، مشدداً على ضرورة فصل الزيتون المقطوف من ‏الأشجار عن الثمار المتساقطة على الأرض، وعصر كل صنف على حدة، وتنظيف ‏المحصول قبل العصر للحصول على زيت مطابق للمواصفات القياسية السورية.‏

اختبارات لتحديد مواصفات الزيت

وأشار إلى أن مؤشرات جودة الزيت تشمل درجة الحموضة “الأسيد” ورقم البيروكسيد ‏ودلتا 7، إضافة إلى مؤشرات أخرى، موضحاً أن المعصرة تجري اختباراً أولياً ‏لدرجة الحموضة وتقدم نتيجته للمزارع، بينما تتطلب بقية التحاليل تجهيزات ‏وإجراءات مخبرية متخصصة.‏

وعلى صعيد الإنتاج، أوضح المزارع سعيد العباس من حي دير بعلبة، أنه يمتلك نحو ‌‏25 دونماً مزروعاً بأشجار الزيتون، أنتجت هذا الموسم نحو خمسة أطنان من الثمار، و‏أسفرت عملية عصرها عن نحو 55 صفيحة زيت.‏

ووفقاً لبيانات مديرية الزراعة في حمص، تبلغ التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في ‏المحافظة للموسم الحالي نحو 85 ألف طن، وتصل المساحة المزروعة إلى نحو 96 ‏ألف هكتار، تضم 16 مليون شجرة، منها 14 مليون شجرة مثمرة.‏