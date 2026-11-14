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معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته

1L3A6650 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
من أجواء معاصر الزيتون في محافظة حمص14-11-2026-سانا

حمص-سانا‏

تمر حبات الزيتون بمراحل متعددة داخل المعاصر، تبدأ باستقبال المحصول وفرزه ‏وغسله، ثم طحنه وعجنه وفصل الزيت عن الماء والبيرين، وصولاً إلى تنقيته، في ‏عملية تؤثر مراحلها في كمية الإنتاج وجودة الزيت ومواصفاته وقيمته التسويقية.‏

1L3A6668 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته

وأوضح الفني في معصرة الزهورية أحمد جبس لـ سانا، اليوم السبت، أن المحصول ‏يمر بعد وصوله بمراحل الغسل والطحن، ثم تنتقل عجينة الزيتون إلى العجانات ‏لتخضع لعملية العجن بدرجة حرارة تقارب 25 درجة مئوية، ولمدة تتراوح بين ساعة ‏وساعة وربع، بحسب طبيعة الثمار وحالة العجينة.‏

وبيّن أن هذه المرحلة تهيئ العجينة لفصل الزيت، ولا سيما عندما تكون جافة وتحتاج ‏إلى حرارة تساعد على استخراجه، قبل انتقالها إلى جهاز “الديكانتر” الذي يفصل ‏الزيت عن البيرين والماء، ثم إلى أجهزة الفرز لإزالة الشوائب وبقايا الماء.‏

ولفت جبس إلى أن نجاح عملية العصر يرتبط بحالة العجينة والتعامل معها واختيار ‏الظروف المناسبة لكل كمية، بما يساعد على استخراج الزيت والحفاظ على ‏خصائصه.‏

النظافة أساس جودة الزيت ‏

من جهته، أوضح صاحب المعصرة محمد عودة، أن مراحل الإنتاج تعتمد على النظافة ‏وضبط درجات الحرارة وغسل الزيتون بالماء النظيف، مشيراً إلى استمرار استقبال ‏المزارعين على مدار الساعة لتخفيف الازدحام وتراكم المحصول.‏

ولفت عودة إلى أن من أبرز الصعوبات جلب بعض المزارعين الأوراق والشوائب مع ‏الثمار، ما يؤثر في جودة الزيت، مشدداً على ضرورة فصل الزيتون المقطوف من ‏الأشجار عن الثمار المتساقطة على الأرض، وعصر كل صنف على حدة، وتنظيف ‏المحصول قبل العصر للحصول على زيت مطابق للمواصفات القياسية السورية.‏

اختبارات لتحديد مواصفات الزيت

وأشار إلى أن مؤشرات جودة الزيت تشمل درجة الحموضة “الأسيد” ورقم البيروكسيد ‏ودلتا 7، إضافة إلى مؤشرات أخرى، موضحاً أن المعصرة تجري اختباراً أولياً ‏لدرجة الحموضة وتقدم نتيجته للمزارع، بينما تتطلب بقية التحاليل تجهيزات ‏وإجراءات مخبرية متخصصة.‏

وعلى صعيد الإنتاج، أوضح المزارع سعيد العباس من حي دير بعلبة، أنه يمتلك نحو ‌‏25 دونماً مزروعاً بأشجار الزيتون، أنتجت هذا الموسم نحو خمسة أطنان من الثمار، و‏أسفرت عملية عصرها عن نحو 55 صفيحة زيت.‏

ووفقاً لبيانات مديرية الزراعة في حمص، تبلغ التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في ‏المحافظة للموسم الحالي نحو 85 ألف طن، وتصل المساحة المزروعة إلى نحو 96 ‏ألف هكتار، تضم 16 مليون شجرة، منها 14 مليون شجرة مثمرة.‏

1L3A6644 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
1L3A6680 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
1L3A6696 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
1L3A6706 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
1L3A6730 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
1L3A6737 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
DJI 0056 1 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
DJI 0062 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
DJI 00620 معاصر حمص تستخرج زيت الزيتون وسط اهتمام بجودته ومواصفاته
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