80 لاعباً يتنافسون في بطولة حمص للووشو كونغ فو

حمص- سانا



أُقيمت اليوم الجمعة بطولة محافظة حمص للووشو كونغ فو، بمشاركة 80 لاعباً من فئتي الشباب والرجال، في صالة ملعب خالد بن الوليد، بهدف اختيار اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بطولة الجمهورية، والاستعداد للاستحقاقات الخارجية.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للووشو كونغ فو بحمص محمد الزين، في تصريح لـ سانا، أن البطولة تشكل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وانتقاء الأفضل للمشاركة في بطولة الجمهورية المقررة بعد أسبوعين.



وأشار الزين إلى أهمية البطولة في إكساب اللاعبين الخبرة وتعزيز مهاراتهم، وتعويدهم على أجواء المنافسات الرسمية والجولات التحكيمية، بما يؤهلهم للمشاركة في البطولات الخارجية.





من جهته، بيّن المدرب إبراهيم عوال أن التحضيرات للبطولة تضمنت إقامة معسكرات تدريبية مكثفة لتطوير مستوى اللاعبين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نتائج أفضل في بطولة الجمهورية المقبلة.



وتُعد الووشو كونغ فو من الرياضات القتالية التي تجمع بين القوة البدنية والمهارات الفنية والانضباط.