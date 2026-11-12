نفوق أسماك البوري في سد الرستن.. توضيحات حول الأسباب وتأثيرها على المخزون السمكي

حمص-سانا

شهدت بحيرة سد الرستن في ريف حمص مؤخراً نفوق أعداد من أسماك البوري النهري المحلي، بالتزامن ‌‏مع ‏الهطولات المطرية الأولى والتغيرات المناخية المرافقة لبداية فصل الشتاء‎.‎

وقال رئيس دائرة تنمية الأحياء المائية في فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بحمص، وسيم ‌‏قصراوي، ‏لـ سانا‎ ‎اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ جولة ميدانية على البحيرة بمشاركة لجنة صحية ‌‏مختصة، والكشف على عينات ‏من الأسماك النافقة، ليتبين أنها تعود إلى نوع البوري النهري المحلي، الذي يتميز ‏بأحجام ‏صغيرة ولا يصل عادة إلى ‏أحجام تسويقية، بخلاف أسماك البعل‎.‎

النفوق يقتصر على أسماك البوري

وأوضح قصراوي أن نفوق هذا النوع من الأسماك ظاهرة تتكرر سنوياً خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع الهطولات ‌‌‏المطرية الأولى أو موجات البرد والتغيرات المناخية، مؤكداً أنها لا تشكل خطراً على المخزون السمكي في البحيرة‎.‎

وأضاف أن حالات النفوق اقتصرت على أسماك البوري، دون تسجيل حالات مماثلة بين الأنواع الأخرى، ولا سيما ‌‌‏الكارب والسلور، مشيراً إلى أن أسماك السلور الموجودة في البحيرة دخلت إليها عبر مجرى نهر العاصي‎.‎

إعادة تفعيل الحماية في البحيرة

وفيما يتعلق بواقع الثروة السمكية، أشار قصراوي إلى أن السنوات الماضية شهدت تعديات على الأحياء المائية، نتيجة ‌‌‏ضعف إجراءات الحماية وعدم تجهيز نقطة الحماية وغياب الكوادر العاملة فيها قبل التحرير، بالتزامن مع موجات ‏الجفاف وتراجع ‌‏مناسيب المياه والمخزون السمكي، ما زاد من مخالفات الصيد‎.‎

وبيّن أنه أُعيد خلال العام الماضي تفعيل نقطة الحماية في البحيرة وتجهيزها بزورق، مع تعزيز إجراءات الرقابة ‌‌‏ومكافحة الصيد المخالف وتنظيم عمليات الصيد عبر منح التراخيص للصيادين‎.‎

وأضاف أن العمل جارٍ على تأسيس جمعية لصيادي الأسماك في البحيرة، إلى جانب تقديم طلب لإعداد خطة لزراعة ‌‌‏إصبعيات الأسماك، بهدف تنمية المخزون السمكي وتعويض التراجع الذي شهده خلال السنوات الماضية‎.‎

صيادون يطالبون بدعم الاستزراع السمكي

من جهتهم، قال عدد من صيادي البحيرة إن حالات النفوق بدأت قبل نحو خمسة أيام، بالتزامن مع الهطولات المطرية ‌‌‏الأولى، مشيرين إلى تجمع الأسماك قرب حواف البحيرة ونفوق أعداد منها، ومرجحين أن يكون نقص الأكسجين في ‌‌‏المياه أحد أسباب الظاهرة‎.‎

وأوضح الصياد أمير فرزات أن الموسم الحالي كان صعباً نتيجة تراجع كميات الأسماك وانخفاض المردود اليومي، ‏لافتاً ‌‏إلى أن الكميات التي يحصل عليها الصيادون لا تكفي لتأمين مصدر رزق مناسب، ومؤكداً أهمية دعم الاستزراع ‌‌‏السمكي وزراعة إصبعيات الكارب لتعزيز المخزون وتحقيق التوازن بين الأنواع‎.‎

بدوره، أشار عبد العزيز فرزات إلى أن السماح بصيد الأسماك قبل نفوقها كان من الممكن أن يتيح للصيادين ‌‏الاستفادة ‏منها بدلاً من خسارتها، مطالباً بمراعاة أوضاع العاملين في المهنة وإيجاد حلول لتحسين واقع الصيد ومصادر ‌‏رزقهم‎.‎

وتُعد بحيرة سد الرستن من المسطحات المائية المهمة في محافظة حمص، ومورداً للثروة السمكية ومصدراً للرزق لعدد ‌‌‏من الصيادين، إلا أن مخزونها تأثر خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية والتعديات ومخالفات ‌‌‏الصيد‎.‎