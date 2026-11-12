نفوق أسماك البوري في سد الرستن.. توضيحات حول الأسباب وتأثيرها على المخزون السمكي

حمص-سانا
شهدت بحيرة سد الرستن في ريف حمص مؤخراً نفوق أعداد من أسماك البوري النهري المحلي، بالتزامن مع الهطولات المطرية الأولى والتغيرات المناخية المرافقة لبداية فصل الشتاء.
وقال رئيس دائرة تنمية الأحياء المائية في فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بحمص، وسيم قصراوي، لـ سانا اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ جولة ميدانية على البحيرة بمشاركة لجنة صحية مختصة، والكشف على عينات من الأسماك النافقة، ليتبين أنها تعود إلى نوع البوري النهري المحلي، الذي يتميز بأحجام صغيرة ولا يصل عادة إلى أحجام تسويقية، بخلاف أسماك البعل.
النفوق يقتصر على أسماك البوري
وأوضح قصراوي أن نفوق هذا النوع من الأسماك ظاهرة تتكرر سنوياً خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع الهطولات المطرية الأولى أو موجات البرد والتغيرات المناخية، مؤكداً أنها لا تشكل خطراً على المخزون السمكي في البحيرة.
وأضاف أن حالات النفوق اقتصرت على أسماك البوري، دون تسجيل حالات مماثلة بين الأنواع الأخرى، ولا سيما الكارب والسلور، مشيراً إلى أن أسماك السلور الموجودة في البحيرة دخلت إليها عبر مجرى نهر العاصي.
إعادة تفعيل الحماية في البحيرة
وفيما يتعلق بواقع الثروة السمكية، أشار قصراوي إلى أن السنوات الماضية شهدت تعديات على الأحياء المائية، نتيجة ضعف إجراءات الحماية وعدم تجهيز نقطة الحماية وغياب الكوادر العاملة فيها قبل التحرير، بالتزامن مع موجات الجفاف وتراجع مناسيب المياه والمخزون السمكي، ما زاد من مخالفات الصيد.
وبيّن أنه أُعيد خلال العام الماضي تفعيل نقطة الحماية في البحيرة وتجهيزها بزورق، مع تعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الصيد المخالف وتنظيم عمليات الصيد عبر منح التراخيص للصيادين.
وأضاف أن العمل جارٍ على تأسيس جمعية لصيادي الأسماك في البحيرة، إلى جانب تقديم طلب لإعداد خطة لزراعة إصبعيات الأسماك، بهدف تنمية المخزون السمكي وتعويض التراجع الذي شهده خلال السنوات الماضية.
صيادون يطالبون بدعم الاستزراع السمكي
من جهتهم، قال عدد من صيادي البحيرة إن حالات النفوق بدأت قبل نحو خمسة أيام، بالتزامن مع الهطولات المطرية الأولى، مشيرين إلى تجمع الأسماك قرب حواف البحيرة ونفوق أعداد منها، ومرجحين أن يكون نقص الأكسجين في المياه أحد أسباب الظاهرة.
وأوضح الصياد أمير فرزات أن الموسم الحالي كان صعباً نتيجة تراجع كميات الأسماك وانخفاض المردود اليومي، لافتاً إلى أن الكميات التي يحصل عليها الصيادون لا تكفي لتأمين مصدر رزق مناسب، ومؤكداً أهمية دعم الاستزراع السمكي وزراعة إصبعيات الكارب لتعزيز المخزون وتحقيق التوازن بين الأنواع.
بدوره، أشار عبد العزيز فرزات إلى أن السماح بصيد الأسماك قبل نفوقها كان من الممكن أن يتيح للصيادين الاستفادة منها بدلاً من خسارتها، مطالباً بمراعاة أوضاع العاملين في المهنة وإيجاد حلول لتحسين واقع الصيد ومصادر رزقهم.
وتُعد بحيرة سد الرستن من المسطحات المائية المهمة في محافظة حمص، ومورداً للثروة السمكية ومصدراً للرزق لعدد من الصيادين، إلا أن مخزونها تأثر خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية والتعديات ومخالفات الصيد.