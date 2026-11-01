تربية حمص تختتم دورة تدريبية حول البروتوكول الوظيفي وأخلاقيات المهنة

حمص-سانا
اختتمت مديرية التربية والتعليم في حمص، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول البروتوكول الوظيفي في العمل الإشرافي وأخلاقيات المهنة، استمرت ثلاثة أيام في مركز الحاسوب، بمشاركة عدد من المشرفين الإداريين والاختصاصيين والتربويين، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز أدائهم في الميدان التربوي.
وأوضحت رئيسة دائرة الإشراف في مديرية التربية والتعليم بحمص ريم مصطفى ليلى في تصريح لـ سانا، أن الدورة تناولت محورين أساسيين، البروتوكول الوظيفي في العمل الإشرافي، وأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أهمية هذه الورشات في تعزيز التواصل الفعال بين المشرفين وتبادل الخبرات وصقل المهارات، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المهام الإشرافية في الميدان التربوي.
بدورها، بيّنت الموجهة التربوية تهاني عمران، أن الدورة أتاحت للمشاركين الاستفادة من الخبرات النظرية والعملية للمشرفين ذوي الخبرة، والتعرف على مواقف وتحديات مهنية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في تطوير قدراتهم واتخاذ القرارات المناسبة خلال العمل الإشرافي.
من جهته، أشار موجه مادة الرياضيات زاهر الدروبي إلى أهمية الدورة في تعريف المشرفين الجدد بأسس العمل الإشرافي ومهاراته، وتعزيز جاهزيتهم لتحمل مسؤولياتهم المهنية، ولا سيما أنهم ينتقلون من العمل في التدريس إلى ممارسة مهام التوجيه والإشراف.
وتأتي الدورة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم لتأهيل الكوادر الإشرافية وتطوير أدائها، بما يدعم الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية