تربية حمص تختتم دورة تدريبية حول البروتوكول الوظيفي وأخلاقيات المهنة

حمص-سانا‏

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اختتمت مديرية التربية والتعليم في حمص، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول ‏البروتوكول ‏الوظيفي في العمل الإشرافي وأخلاقيات المهنة، استمرت ثلاثة أيام في ‏مركز الحاسوب، ‏بمشاركة عدد من المشرفين الإداريين والاختصاصيين والتربويين، ‏بهدف تطوير ‏مهاراتهم المهنية وتعزيز أدائهم في الميدان التربوي.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الإشراف في مديرية التربية والتعليم بحمص ريم مصطفى ‏ليلى في تصريح لـ سانا، أن الدورة تناولت محورين أساسيين، البروتوكول الوظيفي ‏في العمل الإشرافي، وأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أهمية هذه الورشات في تعزيز ‏التواصل الفعال بين المشرفين وتبادل الخبرات وصقل المهارات، بما ينعكس إيجاباً ‏على تنفيذ المهام الإشرافية في الميدان التربوي.‏



بدورها، بيّنت الموجهة التربوية تهاني عمران، أن الدورة أتاحت للمشاركين الاستفادة ‏من الخبرات النظرية والعملية للمشرفين ذوي الخبرة، والتعرف على مواقف وتحديات ‏مهنية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في تطوير قدراتهم واتخاذ القرارات المناسبة ‏خلال العمل الإشرافي.‏

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‏ من جهته، أشار موجه مادة الرياضيات زاهر الدروبي إلى أهمية الدورة في تعريف ‏المشرفين الجدد بأسس العمل الإشرافي ومهاراته، وتعزيز جاهزيتهم لتحمل ‏مسؤولياتهم المهنية، ولا سيما أنهم ينتقلون من العمل في التدريس إلى ممارسة مهام ‏التوجيه والإشراف.‏

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وتأتي الدورة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم لتأهيل الكوادر الإشرافية وتطوير ‏أدائها، بما يدعم الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية

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