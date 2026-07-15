انطلاق معرض البناء الخامس في حمص بمشاركة نحو 50 شركة متخصصة

حمص-سانا

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص فعاليات معرض البناء الخامس، بمشاركة نحو 50 شركة متخصصة في مجالات البناء والإعمار، وذلك برعاية محافظة حمص، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتنظيم مؤسسة الموصلي للمعارض.

ويستمر المعرض حتى الثامن عشر من تموز الجاري، ويشكل منصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات والحلول التقنية في قطاعات مواد البناء والمقاولات والهندسة، والدهانات والعزل، والأبواب والنوافذ، والمعدات والآليات، والطاقة والتجهيزات الصناعية، إلى جانب الديكور والتجهيزات المنزلية.

وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في حمص طارق الصوفي، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يقام في مرحلة تشهد اهتماماً متزايداً بقطاع البناء والإعمار، مؤكداً أنه يتيح للمهندسين والعاملين في القطاع الاطلاع على أحدث التقنيات، والمستجدات في مجال الإنشاءات.

وأشار الصوفي إلى أن أجنحة المعرض تضم منتجات وحلولاً حديثة، ولا سيما في مجالات العزل، ومواد البناء وتقنيات إنشاء الأبنية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات العاملة في هذا القطاع.

بدوره، أكد مدير مؤسسة الموصلي للمعارض فراس موصلي، أن الدورة الخامسة للمعرض تأتي استجابةً لتنامي الحاجة إلى دعم قطاع البناء، وتوفير مساحة تجمع الشركات المتخصصة مع المهتمين بالمجال العمراني، لافتاً إلى أن المعرض يضم نحو 50 شركة سورية تعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول العملية في مجالات البناء والهندسة والديكورات المنزلية.



وأضاف موصلي: إن المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات للتعريف بمنتجاتها وتقنياتها، وتقديم حلول للراغبين في إنشاء أو ترميم المنازل والمشاريع العمرانية، مشيراً إلى أن مدينة حمص تحتاج إلى مشاريع تنموية وعمرانية واسعة، ما يعزز أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في دعم حركة السوق، والتعريف بالمنتجات والخدمات الجديدة.

من جانبه، أوضح محمد شبلوط، صاحب إحدى الشركات المشاركة، أن المشاركة تأتي لنقل الخبرات التي اكتسبتها الشركة خلال عملها خارج سورية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، إلى السوق المحلية، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وبيّن شبلوط أن الشركة تعمل في مجال الرخام الصناعي والديكورات، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 25 عاماً، مؤكداً أن مشاركتها تهدف إلى تقديم حلول ونماذج حديثة في التصميم الداخلي، ودعم مشاريع الإعمار بالخبرات الفنية المتراكمة.

ويأتي تنظيم معرض البناء الخامس في حمص في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع البناء، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والمواد المتطورة، بما يوفر منصة للتواصل بين الشركات المنتجة والمستثمرين وأصحاب المشاريع، ويسهم في تنشيط السوق، ودعم جهود التنمية العمرانية.