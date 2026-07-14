تطوير إجراءات السجل التجاري في حمص يرفع كفاءة الخدمات ويعزز التحول الرقمي

حمص-سانا



أسهمت الإجراءات التطويرية التي نفذتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، ضمن أمانة السجل التجاري ودائرة الشركات في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، والحد من الروتين، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.

وشملت الإجراءات المنفذة افتتاح نظام النافذة الواحدة، الذي يضم خمس نوافذ للمدققين، إضافة إلى نافذة لوزارة المالية وأخرى لحماية الملكية، والعمل على برنامج إلكتروني لكشف أسماء شركات الأموال.

تبسيط الإجراءات

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمد حسن سليمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات أسهمت في تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراطية، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز معاملات الشركات والمؤسسات الفردية، مبيناً أن عدد المعاملات المنجزة يومياً يتجاوز 75 معاملة، تشمل التسجيل الجديد والتعديل والتجديد والشطب، إلى جانب تدقيق عهود الشركات والإجابة عن استفسارات المراجعين.

ولفت سليمان إلى أن تطوير آليات العمل خفف الازدحام داخل السجل التجاري، ونظم حركة المراجعين، فيما بلغت نسبة إنجاز معاملات تدقيق أسماء الشركات عبر الربط الشبكي نحو 100 بالمئة، مؤكداً استمرار العمل على استكمال مشروع التحول الرقمي من خلال الأرشفة الإلكترونية لكامل الأضابير.

وبيّن، أن من أبرز الخدمات التي جرى تحديثها إصدار وثيقة “لا حكم عليه” الخاصة بشركات الأموال، واعتماد التدقيق الإلكتروني لأسماء الشركات، مع تمكين مؤسسيها من متابعة معاملاتهم عبر رمز استجابة سريع (QR Code).

قناة اتصال مباشرة مع دمشق

وأضاف سليمان: إن الربط الشبكي يتم عبر قناة اتصال مباشرة بين دائرة الشركات في حمص ومديرية الشركات في دمشق، بما يسرع إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن منح صلاحية التوقيع لمديري التجارة الداخلية في المحافظات، باستثناء دمشق وريف دمشق، أسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المراجعين.

وأكد المحامي محمد رابعة المفوض عن بنك الشرق، أن الإجراءات الجديدة انعكست إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وحسن استقبال المراجعين.

فيما أشار المستثمر الكويتي حمدان الشملي، إلى أن الخدمات المقدمة في السجل التجاري تتميز بالسرعة والتنظيم، ما يشجع على الاستثمار، لافتاً إلى أنه بصدد تنفيذ مشروع استثماري بالشراكة بين مستثمرين سوريين وكويتيين.