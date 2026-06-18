صحة حمص تتخذ إجراءات للحد من انتشار التهاب الكبد في قرية الزارة

حمص-سانا



اتخذت مديرية صحة حمص بالتعاون مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية إجراءات صحية ووقائية للحد من انتشار حالات التهاب الكبد الوبائي (A) في قرية الزارة بريف حمص الغربي، وضمان سلامة مصادر مياه الشرب للأهالي.



وأوضحت رئيس دائرة الأمراض السارية في مديرية صحة حمص الدكتورة ندى السباعي في تصريح لـ سانا أن الجهات الصحية باشرت منذ تسجيل الحالات الأولى بسحب عينات مياه من مصادر مختلفة في القرية، شملت شبكة مياه الشرب والنبع الواقع وسط البلدة، بالتنسيق مع مؤسسة المياه، حيث بينت التحاليل تلوث مياه النبع بشكل كبير، في حين أثبتت جميع العينات المأخوذة من شبكة مياه الشرب صلاحيتها للاستهلاك البشري.



وبيّنت السباعي أنه تم إبلاغ الأهالي بعدم استخدام مياه النبع للشرب أو للأغراض المنزلية عبر الكادر التدريسي، والطلاب وفرق التوعية الصحية في منطقة تلكلخ والمركز الصحي في الزارة، مع الاستمرار في مراقبة شبكة مياه الشرب، وإجراء الفحوص الدورية بالتعاون مع مؤسسة المياه.



وأشارت إلى أن عدد الحالات المشتبهة بلغ 40 حالة خلال شهر نيسان، و35 حالة بين الأول والخامس والعشرين من أيار، إضافة إلى خمس حالات خلال الأيام التسعة الأولى من حزيران، مؤكدة أن جميع الحالات تماثلت للشفاء، فيما تخضع الحالات الجديدة للعزل والنقاهة والمتابعة الصحية.



وأضافت: إن نتائج التحاليل المخبرية تشير إلى احتمال الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (A)، من دون التوصل حتى الآن إلى عزل الفيروس أو تحديد نمطه بشكل كامل، لافتةً إلى أن الوضع شهد في أواخر آذار وبداية نيسان بؤرة انتشار محدودة في أحد أحياء القرية قبل أن تسهم إجراءات التوعية والإصحاح البيئي في احتواء الانتشار.



من جهته، أكد معاون المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس حاتم سبسبي، أن المياه المستجرة من الآبار التابعة للشركة في بلدة الزارة آمنة وصالحة للشرب ومعقمة، ويتم تحليلها بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، مبيناً أن كميات الضخ تلبي احتياجات السكان.



وأوضح سبسبي أن الاستجرار الزائد من مياه النبع غير التابعة للشركة أدى إلى ظهور حالات مرضية بين الأهالي، مشيراً إلى أن التحاليل التي أجريت في مخبر الشركة أثبتت عدم صلاحية مياه النبع للشرب.



وشملت الإجراءات المتخذة توزيع أقراص الكلور على الأهالي، وتعريفهم بآلية استخدامها، بإشراف مديرية الصحة والمنطقة الصحية والمركز الصحي في الزارة، وبمشاركة الجهات المعنية بالإصحاح البيئي والتوعية المجتمعية، بهدف حماية السكان ومنع تسجيل إصابات جديدة.

