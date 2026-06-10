في الذكرى السابعة لاستشهاد صوت الثورة وحارسها.. جامعة حمص تستذكر الساروت

حمص-سانا

أحيت جامعة حمص اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة لاستشهاد عبد الباسط الساروت، في فعالية احتفالية أقيمت على المدرج الكبير لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحضور والدة الشهيد وشخصيات رسمية وأكاديمية.

وتضمنت الفعالية، التي نظمتها الهيئة الطلابية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية عرضاً سينمائياً تناول مسيرة الساروت، إلى جانب شهادات قدمها أفراد من عائلته ورفاق طفولته وعدد من الثوار رفاق دربه، أكدت على مكانته الكبيرة قبل وبعد نيله الشهادة ما جعله يبقى حياً في ذاكرة الوطن.

كما تخللت الفعالية فقرات من الأناشيد الثورية التي ارتبطت باسم الساروت، إضافة إلى مشاركات شعرية قدمها عدد من الطلبة الشعراء، بينهم أحمد العمر وحذيفة الحافظ ومحمد البيريني ومحمد عليوي، تناولت تضحيات الشهداء ومكانة الساروت، وأشادت بصبر والدته ورمزيتها في وجدان السوريين كقلعة للصبر وخنساء عصرها.

وأعربت أم الشهيد عبد الباسط الساروت في تصريح لمراسلة سانا عن اعتزازها بسوريا وشعبها، متمنية أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار بعد النصر المبارك على الطغيان الأسدي، ومترحمة على أرواح الشهداء الذين ضحوا في سبيل الحرية والكرامة.

من جانبه، أوضح مدير قسم الفعاليات في اتحاد الطلبة بجامعة حمص محمد حمامي أن الفعالية تهدف إلى تخليد ذكرى الساروت وشهداء الثورة السورية، وترسيخ قيم الوفاء لتضحياتهم، مشيراً إلى أنها ترافقت مع تكريم منتخب جامعة حمص لكرة الصالات الحائز المركز الأول في بطولة التحرير على مستوى الجامعات السورية.

بدوره، أشار أحمد الشامي من مكتب الفعاليات في اتحاد الطلبة إلى أن الاحتفال شكل مناسبة لمشاركة والدة الشهيد فرحة الإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب الجامعة، وتقديم الفوز عربون وفاء وتقدير لذكرى الساروت.

فيما أكد الإعلامي والناشط الثوري أمير عبد الباقي أن الساروت سيبقى رمزاً وطنياً حاضراً في قلوب وذاكرة السوريين، وأن صوته الحر باق لا يغيب في الذاكرة.

ورأى الناشط الإعلامي والثوري طلال الحمصي أن إحياء ذكرى الشهيد الساروت تعبير عن الوفاء لقيم الثورة والكرامة التي نادى بها، لافتاً إلى أن أناشيده ستظل تصدح في صروح الوطن وضمائر أبنائه الأحرار.

وفي ختام الفعالية، كرّم اتحاد الطلبة ومنتخبا جامعة حمص لكرة القدم وكرة الطاولة والدة الشهيد تقديراً لتضحياتها، كما جرى تكريم لاعبي منتخبي الجامعة بعد الإنجازات التي حققوها خلال الموسم الحالي.

واستشهد عبد الباسط الساروت في الثامن من حزيران عام 2019 متأثراً بإصابته خلال معارك مع قوات النظام البائد في ريف حماة الشمالي، بعد مسيرة ارتبطت بمختلف مراحل الثورة السورية، ليبقى أحد أبرز رموزها وأكثر شخصياتها حضوراً في الذاكرة الشعبية.