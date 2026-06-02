فرق الطوارئ تخمد حريقاً بالقرب من مديرية الزراعة في مدينة حمص

حمص-سانا ‏

أخمدت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص اليوم ‏الثلاثاء، حريقاً اندلع في منطقة بالقرب من مديرية الزراعة في مدينة ‏حمص، من دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار. ‏

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث مالك حميدان في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق اندلع ‏في منطقة مفتوحة تنتشر فيها الأعشاب اليابسة بالقرب من ‏المديرية، لافتاً إلى أن الفرق المختصة باشرت عمليات الإخماد فور ‏وصولها، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما ‏أجرت عمليات تفقد للموقع للتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة ‏يمكن أن تتسبب بتجدد الحريق.‏

ودعا حميدان الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة ‏طارئة، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في ‏مخاطر اندلاع الحرائق بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة. ‏

وتشهد المحافظات خلال فصل الصيف زيادة في مخاطر اندلاع ‏الحرائق، ولا سيما في الأراضي الزراعية والمناطق التي تنتشر ‏فيها الأعشاب اليابسة، ما يستدعي سرعة الإبلاغ، والتدخل للحد من ‏انتشار النيران ومنع وصولها إلى الممتلكات العامة والخاصة.