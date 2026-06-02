فرق الطوارئ تخمد حريقاً بالقرب من مديرية الزراعة في مدينة حمص

حمص-سانا
أخمدت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في منطقة بالقرب من مديرية الزراعة في مدينة حمص، من دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار.
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث مالك حميدان في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق اندلع في منطقة مفتوحة تنتشر فيها الأعشاب اليابسة بالقرب من المديرية، لافتاً إلى أن الفرق المختصة باشرت عمليات الإخماد فور وصولها، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما أجرت عمليات تفقد للموقع للتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة يمكن أن تتسبب بتجدد الحريق.
ودعا حميدان الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة طارئة، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في مخاطر اندلاع الحرائق بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة.
وتشهد المحافظات خلال فصل الصيف زيادة في مخاطر اندلاع الحرائق، ولا سيما في الأراضي الزراعية والمناطق التي تنتشر فيها الأعشاب اليابسة، ما يستدعي سرعة الإبلاغ، والتدخل للحد من انتشار النيران ومنع وصولها إلى الممتلكات العامة والخاصة.