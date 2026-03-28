مسير تراثي شعبي في أحياء حمص القديمة إحياءً لموروث “خميس النبات”

حمص-سانا

شهدت أحياء مدينة حمص القديمة اليوم السبت مسيراً تراثياً بعنوان “مسير الربيع – خميس النبات” بمشاركة نحو 150 شخصاً من أبناء المدينة وأعضاء كشاف سوريا، بهدف إحياء موروث شعبي يرتبط بقدوم الربيع.

وانطلق المسير الذي أقيم برعاية محافظة حمص ووزارتي الثقافة والسياحة، وبالتعاون مع فريق أربعاء حمص والجمعية التاريخية السورية، من باب المسدود مروراً بضريح الشاعر أبي فراس الحمداني، وباب التركمان، وجامع عثمان بن عفان، وصولاً إلى قلعة حمص، حيث حمل المشاركون نباتات خضراء وزرعوا شتلات في محيط القلعة، في تقليد رمزي يعكس ارتباط هذا العيد بالطبيعة وتجدد الحياة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح معاون محافظ حمص فارس الأتاسي أن هذا المسير يعيد إحياء موروث لم يُحتفَ به منذ أكثر من مئة عام، لافتاً إلى أن أهالي حمص كانوا يحتفلون قديماً بقدوم الربيع بطريقتهم الخاصة، من خلال الصعود الجماعي إلى القلعة، مؤكداً أن إحياء هذه المناسبات يعكس عراقة هوية المدينة وعمق جذورها التاريخية.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة فريق أربعاء حمص جمال الأتاسي أن الفعالية تأتي في إطار إحياء تقليد”الخمسانات”، وهي أعياد قديمة تغيرت تسمياتها عبر التاريخ، مشيراً إلى أن “خميس النبات” يُعد إيذاناً بقدوم الربيع، ولذلك جرى تنظيم المسير في أحياء حمص القديمة، مؤكداً أهمية التعريف بالتراث اللامادي الذي تتميز به المدينة.

من جهتها أوضحت مديرة سياحة حمص لوريس مقصود أن المشاركة في الفعالية تأتي ضمن جهود إحياء التراث الحمصي والتعريف به، مبينة أن المسير يشكل مساراً سياحياً تاريخياً يمر عبر الأحياء القديمة وصولاً إلى القلعة، التي تعد من أبرز المعالم الجمالية والتاريخية في المدينة.

من جانبه بيّن الباحث والمؤرخ محمد غازي حسين آغا، عضو مجلس إدارة الجمعية التاريخية السورية، أن أعياد الربيع في حمص تمتد لنحو خمسين يوماً وتتضمن سبعة “أخمسة”، ويُعد “خميس النبات” الخامس بينها، حيث كان أبناء المدينة يخرجون من أبوابها القديمة، مثل باب التركمان وباب السباع، ويتجمعون حول القلعة، حيث تُنصب الخيام ويُقدَّم الطعام الشعبي، مثل البيض المسلوق الملوّن والرشاد الطبيعي واللبن المصفى والحلوى، وسط أجواء من الأهازيج والاحتفالات التي تعبّر عن تجدد الحياة.

ورأت المشاركة ريناس جحواني أن المسير يشبه مسير الحياة، لكونه جمع أطياف المجتمع الحمصي في شوارع المدينة القديمة، مروراً بأماكن تضررت خلال السنوات الماضية وصولاً إلى القلعة، في رسالة تؤكد عودة الحياة إلى المدينة والتمسك بتراثها وأصالتها.

ويعد “خميس النبات” أحد تقاليد الربيع القديمة في حمص، حيث كان الأهالي يخرجون في نزهة جماعية إلى محيط القلعة حاملين النباتات والخضار، ويتشاركون الطعام والأهازيج احتفالاً بقدوم الربيع وتجدد الطبيعة، في تقليد اجتماعي يعكس جانباً من التراث الشعبي غير المادي للمدينة.

يذكر أن الفعالية أقيمت اليوم بعد تأجيلها من يوم الخميس الماضي بسبب الظروف الجوية التي سادت البلاد.