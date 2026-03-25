صحة حمص تواصل تسيير عيادات متنقلة في القصير والقرى المحيطة بها

حمص-سانا

تواصل مديرية الصحة في حمص منذ بداية الشهر الجاري، تسيير عيادات متنقلة لتقديم خدمات الإسعاف وطب الأطفال والنسائية والتغذية في مدينة القصير والقرى المحيطة بها في الريف الجنوبي.

وبيّن رئيس منطقة القصير الصحية، الدكتور معن عامر، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن العيادة المتنقلة في منطقة القصير الصحية تقدم خدماتها المجانية ضمن المدينة، وفي نحو 60 قرية بالمنطقة، معظمها بعيدة عن المراكز الصحية.

وأشار عامر إلى أنّ الوضع الاقتصادي للأهالي لا يسمح لهم دائماً بالوصول الميسر إلى المراكز، لذا تأتي هذه العيادة لسد فجوة حقيقية في الخدمة.

وأضاف: إن العيادة توفر خدمات الطب العام، وطب الأطفال، والنسائية، والإسعاف الأولي، إضافة إلى التوعية الصحية وخدمات التغذية، عبر كادر طبي وتمريضي مجهز بالأدوية الأساسية واللوازم الإسعافية، ما يخفف عن المرضى وعن الكادر الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنطقة.

وبيّن عامر أن العيادات بدأت عملها منذ بداية الشهر الحالي، وأن التنسيق يجري يومياً مع مخاتير القرى، وفق برنامج زمني لإعلام الأهالي بموعد وصول العيادة ومكان وجودها، مؤكداً أن توجيه العيادات المتنقلة إلى القصير يأتي استجابة لاحتياجات السكان، وفي إطار خطة المديرية لتعزيز العدالة الصحية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح الدكتور حاتم الناصر، من كادر الفريق الطبي للعيادة المتنقلة، بدوره، أنّ العيادة المتنقلة التي توجهت إلى القصير تعمل بالتعاون بين مديرية الصحة ومنظمة العمل ضد الجوع لتغطية المدينة والقرى المحيطة بها.

وأشار إلى أن العيادة قامت اليوم الأربعاء، بمعاينة 37 مريضاً من البالغين والأطفال في قرية هيت، إضافة إلى تقييم حالات سوء التغذية لدى الأطفال، وصرف الأدوية اللازمة مجاناً، فيما جرى تحويل الحالات التي تحتاج متابعة إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

وأعرب عدد من أهالي المناطق المستهدفة عن تقديرهم للخدمات الطبية المجانية المقدمة، وخاصة للأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، معربين عن أملهم في استمرار عملها، فعبّر خالد سليمان حوا أحد أهالي قرية هيت عن ارتياحه لزيارة العيادة المتنقلة إلى قريتهم اليوم، مؤكداً أن وجود العيادة قرب منازل الأهالي خفف عنهم الكثير من الجهد والعبء المادي، وخاصة كبار السن والأطفال.

وتواصل مديرية صحة حمص عبر عياداتها المتنقلة، تعزيز حضورها الميداني في ريف المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى مختلف التجمعات السكانية البعيدة ودعم الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي في المحافظة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكانت المديرية سيرت منذ بداية الشهر الجاري، عيادات متنقلة مزودة بكوادر طبية متكاملة، لتقديم خدمات الإسعاف وطب الأطفال والنسائية والتغذية في عدة مناطق، منها تدمر والبادية المحيطة بها.