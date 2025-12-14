الصحة تطلق حملة تلقيح واسعة في حمص لتعزيز المناعة والوقاية من شلل الأطفال

حمص-سانا

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تلقيح في محافظة حمص، تهدف إلى تعزيز برنامج اللقاح الروتيني والوقاية من شلل الأطفال، وتستمر حتى الثامن عشر من كانون الأول الجاري، وتشمل المنطقة الصحية الثانية والقصير وتدمر.

وتستهدف الحملة جميع الأطفال دون سن الخامسة، والبالغ عددهم أكثر من 41 ألف طفل، إضافة إلى متابعة الأطفال المتسربين جزئياً أو كلياً من عمر خمس سنوات حتى الثانية عشرة، كما تشمل الحملة إعطاء لقاح الكزاز للنساء في سن الإنجاب من عمر 15 حتى 49 عاماً.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت مسؤولة اللقاح في منطقة القصير، نجوى جمعة، أن الحملة تتضمن تقييم الحالة التلقيحية للأطفال وإعطاءهم اللقاحات المستحقة، سواء كانوا ملتزمين بالنظام التلقيحي أو متسربين، إلى جانب إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، بغض النظر عن الجرعات السابقة.

ودعت جمعة الأهالي إلى التعاون مع الفرق الجوالة لتزويد الأطفال باللقاحات، مؤكدة أن ارتفاع الحرارة البسيط أو الإصابة بإسهال خفيف أو سعال أو رشح لا يشكل مانعاً من تلقي اللقاح.

من جانبها، أشارت مسؤولة إحدى فرق اللقاح الجوالة في القصير، منار عياش، إلى أن الفرق تهدف إلى الوصول للقرى والتجمعات النائية والبعيدة عن المراكز الصحية، مبينة أهمية الحملة، ولا سيما في منطقة القصير التي تشهد عودة واسعة للعائلات، ما يستدعي تعزيز المناعة والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

ويشارك في الحملة 14 مشرفاً مركزياً ومحيطياً، و218 ملقحاً ثابتاً وجوالاً ومسؤول إمداد، موزعين على 30 مركزاً صحياً و14 فريقاً جوالاً، لضمان وصول الخدمة إلى جميع القرى والمناطق النائية.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت في تشرين الأول الماضي حملة لتعزيز اللقاح الروتيني ومتابعة الأطفال المتسربين من عمر يوم حتى خمس سنوات، إضافة إلى تقديم لقاح الحصبة للأطفال من عمر سبعة أشهر حتى خمس سنوات، وشملت الحملة حينها نحو 162 ألف طفل في محافظة حمص عبر 171 مركزاً صحياً و32 فريقاً متنقلاً في 12 منطقة.