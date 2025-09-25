أبناء حمص يحتشدون في ساحة خالد بن الوليد لمتابعة كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة

photo 2 2025 09 25 00 01 46 أبناء حمص يحتشدون في ساحة خالد بن الوليد لمتابعة كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة

حمص-سانا

احتشد الآلاف من أبناء محافظة حمص في ساحة مسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد بمدينة حمص لمتابعة كلمة الرئيس أحمد الشرع، في الأمم المتحدة.

ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية ورددوا شعارات داعمة للقيادة وسط أجواء احتفالية زادت الثقة في نفوس السوريين.

وكانت والدة الشهيد عبد القادر الناطور من بين المشاركين في متابعة كلمة الرئيس الشرع، وقد أعربت لمراسل سانا عن فخرها الكبير بما تضمنته الكلمة من مواقف ثابتة في الدفاع عن الشعب السوري دولياً، وأكدت أن الشعب الذي بذل الغالي والنفيس سيظل على استعداد دائم للتضحية حفاظاً على وحدة بلاده وقوته.

photo 1 2025 09 25 00 01 46 أبناء حمص يحتشدون في ساحة خالد بن الوليد لمتابعة كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة

بدوره تحدث الناشط طلال اللوش عن أهمية هذا اليوم، معتبراً أن الاحتفالات بكلمة الرئيس انتصار لسوريا بعد سنوات طويلة من الكفاح الذي أثمر عن تحقيق النصر.

أما المشاركون عبد السلام مفلح، وحسين نصر، وعبد الحميد البني فقد أكدوا أن حضورهم لهذه الفعالية يعكس دعمهم الثابت للحكومة السورية ولقيادتها، وأوضحوا أن هذا اليوم التاريخي يمثل نقطة تحول تُرفع فيه راية سوريا بفخر على المستوى المحلي والدولي، بعد عقود من الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد.

photo 4 2025 09 25 00 01 46 أبناء حمص يحتشدون في ساحة خالد بن الوليد لمتابعة كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة
photo 3 2025 09 25 00 01 46 أبناء حمص يحتشدون في ساحة خالد بن الوليد لمتابعة كلمة الرئيس الشرع في الأمم المتحدة
