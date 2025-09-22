فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق واسع في حبنمرة بريف حمص

حمص-سانا

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني لليوم الثالث جهودها للسيطرة على حريق واسع اندلع في الأراضي الزراعية والحراجية بقرية حبنمرة في منطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني لمراسل سانا بأن الفرق تواجه صعوبات عدة تتمثل بالتضاريس الجبلية الوعرة والتقلب المستمر في اتجاه الرياح، وعدم توافر خطوط نار أو طرق زراعية مناسبة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك ساهم التعاون الكبير من قبل الأهالي والمزارعين في المنطقة، من خلال توفيرهم صهاريج المياه في دعم الفرق العاملة بشكل فعال.

وفيما يخص مستجدات الحريق، أوضح المصدر أن ألسنة اللهب اقتربت من بعض المنازل في القرية، ما استدعى تكثيف جهود الإطفاء لمنع وصولها إليها، مشيراً إلى أن الحريق بدأ قبل ثلاثة أيام من مكب النفايات الواقع في قرية “قرب علي”، ثم امتد ليشمل الأراضي الحراجية المجاورة وصولاً إلى قرية حبنمرة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني تمكنت الأسبوع الماضي من إخماد حرائق مماثلة اندلعت في أراضٍ حراجية وزراعية بقرى المقعبرة والجوانيات وكفرا ضمن منطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي.