أهالي حلفايا يحتجون على تأخر ترميم المشفى الوطني

حماة-سانا

نفذ أهالي مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام الجامع الكبير، مطالبين بتوضيح أسباب تأخر ترميم المشفى الوطني، رغم تخصيص مبالغ مالية للمشروع ضمن حملة “فداء لحماة”.

ودعا المشاركون إلى الكشف عن مصير المبلغ المخصص للمشروع، وتحديد أسباب عدم بدء أعمال الترميم وإعادة التأهيل، والجهات المسؤولة عن التأخير.

وأشار غياث الرجب من أهالي حلفايا إلى أن المشفى الوطني كان يقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان المدينة والقرى والبلدات والتجمعات السكنية المحيطة بها، موضحاً أن أعمال الترميم لم تبدأ رغم مرور نحو عامين على التحرير والوعود المتكررة من الجهات المختصة.

تداعيات غياب المشفى

أوضح أحمد القدور من أهالي حلفايا أن أقرب مشفى حكومي يبعد أكثر من 25 كيلومتراً، داعياً إلى البدء بأعمال الترميم وإعادة المشفى إلى الخدمة بأسرع وقت.

ولفت أحمد جبر إلى أن غياب مشفى عام في المدينة يعيق عودة كثير من العائلات المقيمة في الشمال، بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج في المشافي الخاصة، ولا سيما مع وجود مخلفات حرب ناجمة عن قصف قوات النظام البائد المتكرر للمدينة خلال سنوات الثورة.

مراحل إعادة التأهيل

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لحملة «فداء لحماة» حازم العبيسي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضرراً في المحافظة، ما يجعل إعادة تأهيل المشافي وإعادتها إلى الخدمة ضمن أولويات الحملة.

وبين العبيسي أن العمل يتطلب مراحل تبدأ بإعداد المخططات الهندسية والإنشائية، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وتأمين الكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للأهالي.

وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر خلال الشهر الجاري لاستعراض أعمال الحملة بعد مرور عام على انطلاقها، ونشر بيانات التبرعات، وتوضيح الجهات التي أوفت بتعهداتها وتلك التي لم تفِ بها، تأكيداً للالتزام بمبدأ الشفافية.

وكان المشفى الوطني في حلفايا قد بُني بجهود شعبية من أهالي المدينة، وتعرض لقصف متكرر من قوات النظام البائد خلال سنوات الثورة، ما تسبب بدمار كبير فيه وخروجه عن الخدمة.