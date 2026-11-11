محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار

حماة -سانا
أطلقت محافظة حماة الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية، في حفل نظمته الأمانة العامة للمحافظة اليوم الأربعاء بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية.
وتتضمن الحزمة الأولى من المشاريع، توقيع عقود ومذكرات تفاهم لإطلاق 11 مشروعاً استثمارياً في مجالات خدمية وعمرانية وسياحية تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار.
حزمة المشاريع منطلق لرؤية تنموية جديدة
أوضح محافظ حماة عبدالرحمن السهيان في تصريح للصحفيين، أن الحزمة الاستثمارية الحالية هي نتاج عمل دؤوب استمر عدة أشهر وهي تشكِّل منطلقاً لرؤية تنموية جديدة، مبيناً أن المحافظة عملت طوال الفترة الماضية على توفير مناخ استثماري صحي وصحيح للمستثمرين من أجل ضمان نجاح الاستثمارات والوصول إلى الهدف الذي نطمح إليه.
ولفت السهيان إلى أن قطاع العقارات والتطوير العمراني استأثر على النسبة الأكبر من هذه المشاريع بسبب توافر مقومات نجاحه، وكونه أسهل من غيره، ويخدم شريحة واسعة، مشيراً إلى أن الحزمة القادمة من المشاريع تتضمن أيضاً مشاريع سكنية كبيرة، ما سيسهم في تخفيض أسعار العقارات.
توقيع عقود 11 مشروعاً استثمارياً
من جانبه أشار مدير العلاقات العامة في محافظة حماة الدكتور محمد الشريف في تصريح لمراسل سانا، إلى أنه تم توقيع عقود 11 مشروعاً استثمارياً بين مجلس مدينة حماة والجهات المستثمرة بشكل مباشر تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، مبيناً أن هذه المشاريع ستؤمّن فرص عمل متنوعة يمكن أن تصل إلى 30 ألف فرصة عمل بين مباشرة وغير مباشرة.
المشاريع الاستثمارية في حماة رائدة
بدوره عبر الطبيب في جامعة هارفارد الأمريكية بكر غبيس، عن رغبته بالاستثمار في بلده سوريا بالاشتراك مع المغتربين بالخارج في المجالات التي يختصون بها، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية الحالية في حماة رائدة ومهمة جداً لخدمة المواطنين وإعادة الإعمار بهمة أبنائها.
تأمين فرص عمل جديدة للشباب
من جهته بين المواطن بسام السليمان من أهالي مدينة حماة، أن إطلاق هذه المشاريع الاستثمارية المهمة ستسهم في تأمين فرص عمل جديدة للشباب وتوفير المباني السكنية للعائلات لأن معظم هذه المشاريع في مجال التطوير العمراني، مشيراً إلى أن محافظة حماة من أولى المحافظات التي ثارت على نظام الأسد ريفاً ومدينة، وتعرضت للدمار والتهميش طوال السنوات الماضية لذا تستحق واقعاً أفضل.
وحضر الحفل، وزيرا الزراعة باسل سويدان والسياحة مازن الصالحاني وقائد الأمن الداخلي في حماة العميد أحمد الحمدي وشخصيات رسمية وأهلية وعدد من المستثمرين.
ويعد مشروع حي الياسمين الموقّع بين مجلس مدينة حماة وشركة الياسمين للاستثمار والتطوير العقاري من أهم المشاريع الاستثمارية في هذه الحزمة تتجاوز تكلفته الإجمالية نصف مليار دولار، ويُقام في منطقة وادي الجوز بمدينة حماة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع ويشكّل وجهة عمرانية واستثمارية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة التجارية والمساحات الخضراء.