محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار

حماة -سانا‏

أطلقت محافظة حماة الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية، في حفل نظمته الأمانة العامة ‏للمحافظة اليوم الأربعاء بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية.‏

وتتضمن الحزمة الأولى من المشاريع، توقيع عقود ومذكرات تفاهم لإطلاق 11 مشروعاً ‏استثمارياً في مجالات خدمية وعمرانية وسياحية تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار.‏

حزمة المشاريع منطلق لرؤية تنموية جديدة

أوضح محافظ حماة عبدالرحمن السهيان في تصريح للصحفيين، أن الحزمة الاستثمارية الحالية ‏هي نتاج عمل دؤوب استمر عدة أشهر وهي تشكِّل منطلقاً لرؤية تنموية جديدة، مبيناً أن ‏المحافظة عملت طوال الفترة الماضية على توفير مناخ استثماري صحي وصحيح للمستثمرين ‏من أجل ضمان نجاح الاستثمارات والوصول إلى الهدف الذي نطمح إليه.‏

ولفت السهيان إلى أن قطاع العقارات والتطوير العمراني استأثر على النسبة الأكبر من هذه ‏المشاريع بسبب توافر مقومات نجاحه، وكونه أسهل من غيره، ويخدم شريحة واسعة، مشيراً إلى أن ‏الحزمة القادمة من المشاريع تتضمن أيضاً مشاريع سكنية كبيرة، ما سيسهم في تخفيض أسعار ‏العقارات.‏

‏ توقيع عقود 11 مشروعاً استثمارياً

من جانبه أشار مدير العلاقات العامة في محافظة حماة الدكتور محمد الشريف في تصريح ‏لمراسل سانا، إلى أنه تم توقيع عقود 11 مشروعاً استثمارياً بين مجلس مدينة حماة والجهات ‏المستثمرة بشكل مباشر تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، مبيناً أن هذه المشاريع ستؤمّن ‏فرص عمل متنوعة يمكن أن تصل إلى 30 ألف فرصة عمل بين مباشرة وغير مباشرة.‏

‏ المشاريع الاستثمارية في حماة رائدة

بدوره عبر الطبيب في جامعة هارفارد الأمريكية بكر غبيس، عن رغبته بالاستثمار في بلده ‏سوريا بالاشتراك مع المغتربين بالخارج في المجالات التي يختصون بها، مبيناً أن المشاريع ‏الاستثمارية الحالية في حماة رائدة ومهمة جداً لخدمة المواطنين وإعادة الإعمار بهمة أبنائها.‏

تأمين فرص عمل جديدة للشباب ‏

من جهته بين المواطن بسام السليمان من أهالي مدينة حماة، أن إطلاق هذه المشاريع ‏الاستثمارية المهمة ستسهم في تأمين فرص عمل جديدة للشباب وتوفير المباني السكنية ‏للعائلات لأن معظم هذه المشاريع في مجال التطوير العمراني، مشيراً إلى أن محافظة حماة من ‏أولى المحافظات التي ثارت على نظام الأسد ريفاً ومدينة، وتعرضت للدمار والتهميش طوال ‏السنوات الماضية لذا تستحق واقعاً أفضل.‏

وحضر الحفل، وزيرا الزراعة باسل سويدان والسياحة مازن الصالحاني وقائد الأمن الداخلي في ‏حماة العميد أحمد الحمدي وشخصيات رسمية وأهلية وعدد من المستثمرين.‏

ويعد مشروع حي الياسمين الموقّع بين مجلس مدينة حماة وشركة الياسمين للاستثمار والتطوير ‏العقاري من أهم المشاريع الاستثمارية في هذه الحزمة تتجاوز تكلفته الإجمالية نصف مليار ‏دولار، ويُقام في منطقة وادي الجوز بمدينة حماة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع ‏ويشكّل وجهة عمرانية واستثمارية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة التجارية ‏والمساحات الخضراء.‏