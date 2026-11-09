جولة تفقدية لأعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة في بلدة ‏الحواش بريف حماة ‏بلدة الحواش

حماة-سانا
تفقد مدير منطقة الغاب محمد فايز العتال اليوم الإثنين، خلال جولة له أعمال إعادة تأهيل المنازل المتضررة في بلدة الحواش بريف حماة الغربي، ضمن مشروع توفير المأوى بكرامة وتعزيز صمود المجتمعات الذي تنفذه منظمة رحمة بلا حدود (RBH) بهدف تحسين ظروف السكن للأسر الضعيفة.
وأوضح العتال في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يمتد على مدار 12 شهراً ويستهدف إعادة تأهيل 1000 منزل يستفيد منها نحو 5250 شخصاً في عدد من قرى ريف حماة الغربي مبيناً أن الأعمال الجارية في بلدة الحواش تشمل ترميم 200 منزل ضمن المشروع.
وأشار العتال إلى أن المشروع يهدف إلى حصول الأسر المستهدفة على مساكن آمنة وكريمة وصالحة للسكن، من خلال تنفيذ أعمال إعادة التأهيل المتوسط للمنازل، مع مراعاة حقوق السكن والأرض والملكية.
وبيّن أن أنشطة المشروع تشمل التواصل مع المجتمع المحلي واختيار المستفيدين والتحقق من أهليتهم وإجراء الدراسات الفنية والتحقق من حقوق السكن والأرض والملكية، إضافة إلى تنفيذ أعمال التأهيل والإشراف الفني وضبط الجودة، ومتابعة النتائج وتقييمها.
ويشمل المشروع عدداً من المناطق والقرى في ريف حماة منها الحواش والحويز الشمالي وتويني وجماسة وعديلات والشريعة، إضافة إلى الزيارة في منطقة السقيلبية.