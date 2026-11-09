الصقيع يتسبب بأضرار كبيرة بمحصول البطاطا في ‏ريف حماة الغربي ‏

حماة- سانا
تسببت موجة الصقيع التي شهدتها مناطق في ريف حماة الغربي بأضرار كبيرة بمحصول البطاطا في قرى كفرنبودة وتل هواش وأفاميا، وسط تقديرات أولية بخسارة كبيرة في الإنتاج وفقاً لجولة تفقدية نفذتها مديرية الشؤون الزراعية والوقاية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لحصر المساحات المتضررة وتقييم حجم الأضرار.
وأوضح رئيس قسم الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس حسام ديوب في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين أن الأضرار الأولية كبيرة جداً ولا سيما أن المحصول يمر حالياً بمرحلة نمو وتضخم الدرنات، مشيراً إلى تفاوت نسب الضرر بين الأصناف المزروعة، حيث أظهرت بعض الأصناف مقاومة أكبر للصقيع في حين تعرضت أصناف أخرى لأضرار كاملة.
وبين ديوب أن الهيئة ستستكمل يوم غد حصر المساحات والأصناف المتضررة لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسارة كبيرة في الإنتاج مع ضرورة الانتظار عدة أيام لتقييم مدى تأثر الأصناف التي أبدت مقاومة أولية.
وأشار ديوب إلى أن المساحة المزروعة بمحصول البطاطا تبلغ 1286 هكتاراً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها 23 ألفاً و603 أطنان من منطقة الغاب إلا أن الإنتاجية بدأت بالتراجع، وسيتم تقييم حجم الأضرار وفق التقرير الذي سيصدر عن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.
من جهته بيّن المزارع عبدالقادر القاسم من كفرنبودة في تصريح مماثل، أن الأضرار في حقله المزروع على مساحة نحو 15 دونماً تجاوزت 80 بالمئة، موضحاً أن صنف السبونتا تعرض للتلف بشكل شبه كامل بينما أظهر صنف الإيغيريا مقاومة نسبية للصقيع، رغم تعرضه لأضرار كبيرة.
من جانبه لفت المزارع صالح بكور، إلى أن المساحة المزروعة بالبطاطا لديه تبلغ نحو 60 دونماً وكان المحصول بحالة جيدة قبل حدوث الصقيع إلا أن الحقل تعرض لأضرار تجاوزت 80 بالمئة، رغم محاولات تشغيل الري لتخفيف الصقيع، ومؤكداً أن هذه الأضرار ستنعكس سلباً على كمية الإنتاج.
بدوره أشار المزارع هلال الشيخ من قرية كفرنبودة، إلى أن الصقيع تسبب بأضرار كبيرة قضت على معظم محصول البطاطا لدى المزارعين في القرية.
وتشهد عدة محافظات حالياً موجة صقيع وانخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة بالمحاصيل الزراعية وخاصة العروة الخريفية من محصول البطاطا.