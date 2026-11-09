الصقيع يتسبب بأضرار كبيرة بمحصول البطاطا في ‏ريف حماة الغربي ‏

حماة- سانا‏

تسببت موجة الصقيع التي شهدتها مناطق في ريف ‏حماة الغربي بأضرار كبيرة بمحصول البطاطا في ‏قرى كفرنبودة وتل هواش وأفاميا، وسط تقديرات أولية ‏بخسارة كبيرة في الإنتاج وفقاً لجولة تفقدية نفذتها ‏مديرية الشؤون الزراعية والوقاية في الهيئة العامة ‏لإدارة وتطوير الغاب لحصر المساحات المتضررة ‏وتقييم حجم الأضرار.‏

وأوضح رئيس قسم الإنتاج النباتي في الهيئة العامة ‏لإدارة وتطوير الغاب المهندس حسام ديوب في ‏تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين أن الأضرار ‏الأولية كبيرة جداً ولا سيما أن المحصول يمر حالياً ‏بمرحلة نمو وتضخم الدرنات، مشيراً إلى تفاوت نسب ‏الضرر بين الأصناف المزروعة، حيث أظهرت بعض ‏الأصناف مقاومة أكبر للصقيع في حين تعرضت ‏أصناف أخرى لأضرار كاملة.‏

وبين ديوب أن الهيئة ستستكمل يوم غد حصر ‏المساحات والأصناف المتضررة لافتاً إلى أن التقديرات ‏الأولية تشير إلى خسارة كبيرة في الإنتاج مع ضرورة ‏الانتظار عدة أيام لتقييم مدى تأثر الأصناف التي أبدت ‏مقاومة أولية.‏

وأشار ديوب إلى أن المساحة المزروعة بمحصول ‏البطاطا تبلغ 1286 هكتاراً، ومن المتوقع أن يبلغ ‏إنتاجها 23 ألفاً و603 أطنان من منطقة الغاب إلا أن ‏الإنتاجية بدأت بالتراجع، وسيتم تقييم حجم الأضرار ‏وفق التقرير الذي سيصدر عن الهيئة العامة لإدارة ‏وتطوير الغاب.‏

من جهته بيّن المزارع عبدالقادر القاسم من كفرنبودة ‏في تصريح مماثل، أن الأضرار في حقله المزروع ‏على مساحة نحو 15 دونماً تجاوزت 80 بالمئة، ‏موضحاً أن صنف السبونتا تعرض للتلف بشكل شبه ‏كامل بينما أظهر صنف الإيغيريا مقاومة نسبية ‏للصقيع، رغم تعرضه لأضرار كبيرة.‏

من جانبه لفت المزارع صالح بكور، إلى أن المساحة ‏المزروعة بالبطاطا لديه تبلغ نحو 60 دونماً وكان ‏المحصول بحالة جيدة قبل حدوث الصقيع إلا أن الحقل ‏تعرض لأضرار تجاوزت 80 بالمئة، رغم محاولات ‏تشغيل الري لتخفيف الصقيع، ومؤكداً أن هذه الأضرار ‏ستنعكس سلباً على كمية الإنتاج.‏

بدوره أشار المزارع هلال الشيخ من قرية كفرنبودة، ‏إلى أن الصقيع تسبب بأضرار كبيرة قضت على معظم ‏محصول البطاطا لدى المزارعين في القرية.‏

وتشهد عدة محافظات حالياً موجة صقيع وانخفاضاً ‏ملموساً في درجات الحرارة، ما أدى إلى إلحاق ‏أضرار واسعة بالمحاصيل الزراعية وخاصة العروة ‏الخريفية من محصول البطاطا.‏