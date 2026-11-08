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مؤسسة الحبوب بحماة: مخزون القمح بصوامع قلعة المضيق سليم وخالٍ من ‏الإصابات الحشرية

dji fly ٢٠٢٥١٠١٩ ٢٢٠٠٤٤ 0286 1794130137655 photo مؤسسة الحبوب بحماة: مخزون القمح بصوامع قلعة المضيق سليم وخالٍ من ‏الإصابات الحشرية
صوامع قلعة ‏المضيق-حماة-8-11-2026-سانا

حماة-سانا‏

أكد فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة سلامة مخزون القمح في صوامع قلعة ‏المضيق، وخلوه من حشرة الخابرة، نافياً الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي بهذا الشأن، وذلك استناداً إلى نتائج الكشوف الحشرية الدورية، والفحوصات ‏التي أجرتها اللجان المختصة

وأوضح مدير الفرع المهندس محمد عوض شربعي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، ‏أن العينات التي جرى سحبها وفحصها، بالتعاون مع لجنة من المحافظة وهيئة تطوير ‏الغاب ومختصين في الوقاية، أثبتت عدم وجود أي إصابات حشرية في المخزون، ‏مؤكداً استمرار أعمال المراقبة والتفتيش والتعقيم الدوري للحفاظ على سلامة الأقماح.‏

بدوره، أكد رئيس شعبة حماية المستهلك في منطقة الغاب مصعب الضاهر في ‏تصريح مماثل، أن الجولة التفقدية التي نُفذت بالتعاون مع فرع المؤسسة، وشملت أخذ ‏عينات من أعلى خلايا التخزين وأسفلها، أظهرت سلامة القمح وصلاحيته للاستهلاك ‏البشري.‏

وتُعدّ صوامع قلعة المضيق من أكبر صوامع الحبوب في محافظة حماة، وقد خرجت ‏من الخدمة منذ عام 2015، إثر تعرضها للقصف بالقذائف والصواريخ من قبل ‏النظام البائد، فضلاً عن أعمال التخريب والنهب التي طالتها، وبعد سنوات من ‏التوقف، عادت الصوامع إلى العمل مجدداً في شهر حزيران الماضي.‏

dji fly ٢٠٢٥١٠١٩ ٢٢٠٤١٢ 0294 1794130125205 photo مؤسسة الحبوب بحماة: مخزون القمح بصوامع قلعة المضيق سليم وخالٍ من ‏الإصابات الحشرية
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