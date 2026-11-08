مؤسسة الحبوب بحماة: مخزون القمح بصوامع قلعة المضيق سليم وخالٍ من ‏الإصابات الحشرية

حماة-سانا
أكد فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة سلامة مخزون القمح في صوامع قلعة المضيق، وخلوه من حشرة الخابرة، نافياً الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وذلك استناداً إلى نتائج الكشوف الحشرية الدورية، والفحوصات التي أجرتها اللجان المختصة
وأوضح مدير الفرع المهندس محمد عوض شربعي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن العينات التي جرى سحبها وفحصها، بالتعاون مع لجنة من المحافظة وهيئة تطوير الغاب ومختصين في الوقاية، أثبتت عدم وجود أي إصابات حشرية في المخزون، مؤكداً استمرار أعمال المراقبة والتفتيش والتعقيم الدوري للحفاظ على سلامة الأقماح.
بدوره، أكد رئيس شعبة حماية المستهلك في منطقة الغاب مصعب الضاهر في تصريح مماثل، أن الجولة التفقدية التي نُفذت بالتعاون مع فرع المؤسسة، وشملت أخذ عينات من أعلى خلايا التخزين وأسفلها، أظهرت سلامة القمح وصلاحيته للاستهلاك البشري.
وتُعدّ صوامع قلعة المضيق من أكبر صوامع الحبوب في محافظة حماة، وقد خرجت من الخدمة منذ عام 2015، إثر تعرضها للقصف بالقذائف والصواريخ من قبل النظام البائد، فضلاً عن أعمال التخريب والنهب التي طالتها، وبعد سنوات من التوقف، عادت الصوامع إلى العمل مجدداً في شهر حزيران الماضي.