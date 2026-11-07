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حبوب حماة تنفي وجود حشرة “الخابرة” في صوامع قلعة المضيق وتؤكد سلامة المخزون

IMG 20261106 233831 666 حبوب حماة تنفي وجود حشرة "الخابرة" في صوامع قلعة المضيق وتؤكد سلامة المخزون
صوامع قلعة المضيق-حماة-6-11-2026-سانا

 
حماة – سانا
 
​نفى فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حماة، صحة الأنباء المتداولة عن وجود إصابات بحشرة “الخابرة” في صوامع القمح بالمحافظة.
 
وأكد مدير الفرع محمد عوض الشربعي، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الأنباء المتداولة حول وجود إصابات حشرية في مخزون القمح بصوامع قلعة المضيق غير صحيحة، موضحاً أن نتائج الكشف الدوري الذي أجرته اللجان المختصة أثبتت سلامة المخزون بالكامل.

IMG 20261106 233832 025 حبوب حماة تنفي وجود حشرة "الخابرة" في صوامع قلعة المضيق وتؤكد سلامة المخزون

ولفت الشربعي إلى استمرار الفرق الفنية والمختصة بتنفيذ عمليات التعقيم، وإجراء المتابعات الدورية وفق المعايير الفنية والتوصيات العلمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، لضمان سلامة مخزون الحبوب والحفاظ عليه.

  
ودعا الشربعي وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم تداول الشائعات، وتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
 
وتُعد صوامع الحبوب من المنشآت الحيوية المهمة لتخزين القمح والحفاظ على جودته، وتُجري المؤسسة عمليات الكشف الحشري والتعقيم والمتابعة الدورية عليها، لضمان سلامة المخزون والحد من تعرضه للآفات التي قد تؤثر في جودته وصلاحيته.

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