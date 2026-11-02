جامعة حماة تطلق حملة لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

حماة-سانا

أطلقت جامعة حماة، اليوم الإثنين، حملةً توعوية بعنوان “سوريا دون مخدرات”، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدارس جمعية المرأة العربية، وذلك ضمن سلسلة الندوات والفعاليات التي تنفذها الجهات الحكومية والأهلية في المحافظة للتوعية بمخاطر هذه الآفة.

وتتضمن الحملة برنامجاً توعوياً موزعاً على كليات الجامعة، بدأ اليوم في كليات الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والاقتصاد والشريعة، ويتواصل غداً في الكليات الهندسية، على أن يُختتم الأربعاء في الكليات الطبية، بهدف التعريف بمخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وخاصةً بين فئة الشباب.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات لطلاب الجامعة، الذين يُشكلون شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع، لضرورة الابتعاد عن آفة المخدرات التي تشتت أفكارهم وتقضي على مستقبلهم التعليمي والمهني، داعياً الطلاب إلى القيام بدورهم أيضاً في توعية بقية أفراد محيطهم بخطر هذه السموم وأهمية الابتعاد عنها.

من جانبه، استعرض رئيس فرع مكافحة المخدرات في حماة عصام الحسين الحملات التوعوية التي أطلقها الفرع على مستوى المحافظة، ومشاركته في جميع الحملات التي نفذتها الجهات الأخرى من أجل التوعية بمخاطر المخدرات على المجتمع، مؤكداً أن طلاب الجامعات هم جيل المستقبل وعماد بناء الوطن وتطوره، مما يتطلب العمل باستمرار على مخاطبتهم وتوعيتهم بمخاطر هذه الآفة وسبل الوقاية منها.

حضر انطلاق الفعالية مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد خالد عيد، والمحامي العام في حماة القاضي محمد النعسان، وعددٌ من عمداء وأساتذة الكليات وطلاب الجامعة.

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حماة قد أطلقت سلسلة من الحملات التوعوية المجتمعية في الـ 9 من شهر أيلول الماضي، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة وآثارها، وترسيخ ثقافة الوقاية منها، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية في الحد من انتشارها.