حملة “1000 نبضة أمل” تجري 100 عملية مجانية لمرضى القلب في حماة

حماة-سانا

تتواصل المرحلة السادسة من حملة “1000 نبضة أمل” التي تنظمها وزارة الصحة ومديرية صحة حماة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية، والمخصصة لإجراء عمليات القثاطر القلبية وتوسيع الشرايين التاجية وتركيب الشبكات الإكليلية بشكل مجاني.

وأوضح رئيس الشعبة القلبية في مشفى حماة الوطني الدكتور أحمد العتر بتصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن الحملة تشمل إجراء 100 عملية قثطرة قلبية وتوسيع شرايين إكليلي بشكل مجاني للمرضى الفقراء غير القادرين على العلاج على نفقتهم الخاصة.

وأشار العتر إلى أن الحملة في حماة انطلقت في الـ15 من تموز الماضي وتستمر حتى الـ15 من آب الجاري، لافتاً إلى أن جميع المرضى المستفيدين منها جرى تحضيرهم مسبقاً.

من جهته، ذكر المريض علي الشيخ أحمد من بلدة كرناز في تصريح مماثل، أنه كان بحاجة إلى إجراء عملية قثطرة بسبب معاناته الصحية، إلا أن ظروفه المادية لم تكن تسمح بذلك، مشيراً إلى استفادته من الحملة وإجراء العملية بشكل مجاني، ومشيداً بالكادر الطبي والتمريضي في مشفى حماة الوطني على رعايتهم الفائقة التي أسهمت في نجاح العملية.

يُذكر أن محافظة حماة هي المحطة الثالثة لحملة “1000 نبضة أمل” بعد محافظتي اللاذقية ودمشق، على أن تشمل الحملة جميع المحافظات السورية خلال الفترة المقبلة.