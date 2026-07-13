اتصالات حماة توسّع شبكات الألياف الضوئية لدعم التحول الرقمي ورفع موثوقية الخدمات

حماة-سانا



يواصل فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة حماة تنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية الهادفة إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للجهات العامة والمؤسسات المصرفية والخدمية، وتقديم خدمات إنترنت عالية السرعة والموثوقية، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.



وأوضحت مديرة الفرع ربى ذكور في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن الأعمال المنفذة شملت مدّ شبكات ألياف ضوئية لربط عدد واسع من المؤسسات العامة والمديريات الخدمية، إلى جانب التوسع في خدمة الألياف الضوئية للمشتركين (FTTH) في عدة مناطق بمدينة حماة، مع إعطاء الأولوية لربط القطاع المصرفي الحكومي والخاص لرفع كفاءة تبادل البيانات.



وبيّنت ذكور أن الفرع أنجز ربط النافذة الواحدة في فرع الأمن الجنائي بكبل ضوئي لتسريع المعاملات، واستكمل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع كاميرات المراقبة في مدينة حماة، فيما تعمل كوادر الشركة حالياً على ربط القصر العدلي ومديرية الشؤون المدنية ومؤسسة البريد وشعبة التجنيد بشبكة الألياف الضوئية لضمان سرعة تبادل المعلومات.



وفي القطاع المصرفي، أوضحت ذكور أن الفرع نفذ ربطاً ضوئياً لمصرف التسليف الشعبي في محردة والمصرف التجاري في مصياف، ويعمل حالياً على ربط المصارف الزراعية في المحافظة، إضافة إلى تخديم مؤسسة الآغا خان في سلمية، والتنسيق مع شركتي الاتصالات الخلوية لتنفيذ مسارات ربط ضوئية تدعم محطات التغطية اللاسلكية، ومنها مشروع مسار جنوب الملعب والصابونية لتحسين جودة الاتصالات.



ولفتت إلى أن الفائدة الأساسية للمشاريع تتمثل في توفير بنية اتصالات متطورة وآمنة تضمن استقرار الأنظمة الإلكترونية، وقد انعكس أثرها المباشر في توفير الوقت والجهد على المواطنين أثناء تلقي الخدمات، وإنجاز معاملاتهم في المؤسسات العامة والمصارف.



وحول الصعوبات، أشارت ذكور إلى أن الفرع يواجه تحديات تتعلق بتأخر تسديد المستحقات المالية لبعض المشاريع، ما يؤثر نسبياً على الجداول الزمنية لاستكمال المراحل اللاحقة، ورغم ذلك تستمر الأعمال بالاعتماد على الإمكانات المتاحة والمتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية لتأمين التمويل اللازم.



وأكدت أن عمليات التركيب والانتقال إلى الشبكة الجديدة تُنفذ وفق برامج زمنية دقيقة وخارج أوقات الذروة بالتنسيق مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون أي إعاقة للعمل اليومي، مع حصر أي انقطاع محتمل في الحدود الفنية الدنيا.



يذكر أن فرع اتصالات حماة نفّذ منذ التحرير عدة مشاريع حيوية، لتحسين واقع شبكات الاتصالات الثابتة والخلوية وخدمات الإنترنت في المحافظة.

