إخماد حريق حراجي في موقع أبو قبيس في الغاب بريف حماة

photo 1 2026 06 25 14 23 02 إخماد حريق حراجي في موقع أبو قبيس في الغاب بريف حماة

حماة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة، حريقاً حراجياً اندلع في منطقة الكنائس، بموقع أبو قبيس غربي المحافظة.

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن فرق الإطفاء عملت على السيطرة على بؤر النيران وإخماد الحريق بشكل كامل، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تبريد للموقع لمنع تجدد الاشتعال أو امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكدت الهيئة أن عملية الإخماد نُفذت رغم الظروف الميدانية الصعبة، ولا سيما شدة الرياح التي ساهمت في زيادة خطر انتشار النيران، مشيرةً إلى أن سرعة استجابة الفرق وجاهزيتها أسهمتا في احتواء الحريق ومنع توسعه.

وكانت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة والمجتمع المحلي، تمكنت السبت الماضي، من إخماد 3 حرائق اندلعت في الحقول الزراعية بريف المحافظة الشمالي.

photo 2 2026 06 25 14 23 02 إخماد حريق حراجي في موقع أبو قبيس في الغاب بريف حماة
photo 3 2026 06 25 14 23 02 إخماد حريق حراجي في موقع أبو قبيس في الغاب بريف حماة
photo 4 2026 06 25 14 23 02 إخماد حريق حراجي في موقع أبو قبيس في الغاب بريف حماة
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