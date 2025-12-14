مديرية تربية حماة تبدأ تغيير أسماء المدارس المرتبطة بالنظام البائد

حماة-سانا

بدأت مديرية التربية والتعليم بحماة حملة تغيير أسماء عدد من مدارس المحافظة المرتبطة برموز النظام البائد واستبدالها بأسماء جديدة تعبر عن رغبات أهالي المحافظة، وترسخ مكانة رموزها الوطنية والتاريخية.

مدير التربية والتعليم في حماة أحمد مدلوش أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية بدأت حملة تبديل أسماء المدارس استجابةً لمطالب شعبية وبرعاية المحافظة، نظراً لارتباط أسماء العديد من مدارس المحافظة برموز النظام البائد، مشيراً إلى أن الحملة بدأت بنشر روابط لإشراك قيادات المجتمع بتغيير هذه الأسماء.

ولفت مدلوش إلى أنه وبعد فرز نتائج الروابط والأسماء، جرى تشكيل لجان من المحافظة ومديريتي التربية والأوقاف، وبناءً على ذلك جرى الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المدارس التي جرى تغييرها، وتباعاً ستكون هناك دفعات أسماء جديدة للمدارس خلال الفترة المقبلة.

مدير أوقاف حماة معاذ ريحان، أوضح في تصريح مماثل، أنه تلبيةً لدعوة من محافظة حماة، جرى تشكيل لجنة بغية تغيير أسماء المدارس المرتبطة برموز النظام المجرم، لافتاً إلى أنه تم تعميم أسماء جميع المدارس مع وضع رابط على الإنترنت شارك فيه المجتمع المحلي تمهيداً لاعتماد أسماء جديدة لبعض المدارس بناءً على اقتراح الأهالي، حيث جرى اختيار الأفضل والأنسب منها، واليوم بدأت حملة التغيير بأهم ثلاث مدارس في مدينة حماة.

يذكر أن حملة تغيير أسماء بعض مدارس حماة وريفها، تأتي ضمن حملة شاملة أطلقها مجلس مدينة حماة العام الماضي لإزالة كل رموز ومخلفات النظام البائد في شوارع وأحياء وأسواق المدينة كغيرها من المناطق السورية.