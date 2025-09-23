في اليوم الأخير.. مهرجان “ربيع حماة” يرسّخ ذاكرة الفرح والتراث منذ 30 دقيقة لقطات لدخول دوريات الشرطة العسكرية إلى محافظة اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات الحفاظ على المهن التراثية من الاندثار وتسويقها ضمن دورات تدريبية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية “الغائبون في الذاكرة”… معرض صور عن معتقلي مخيم حماة للاجئين الفلسطينيين الكشف على حالة أشجار الفستق الحلبي في مدينتي مورك وصوران بريف حماة أهالي إدلب يؤدون صلاة الغائب على شهداء درعا الذين ارتقوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية الوسوم:مهرجان ربيع حماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فعالية بالمركز الثقافي في درعا بمناسبة اليوم العالمي للسلام منذ 3 دقائق اكتشاف رفات بشرية في حي القدم بدمشق ضمن منطقة كانت تحت سيطرة النظام البائد منذ 9 دقائق ضبط شحنة مخدرات في معبر نصيب الحدودي كانت معدة للتهريب خارج سوريا منذ 15 دقيقة في اليوم الأخير.. مهرجان “ربيع حماة” يرسّخ ذاكرة الفرح والتراث منذ 30 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: