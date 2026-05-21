مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم في خان شيخون

إدلب-سانا
لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون بجروح عصر اليوم الخميس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، في قرية أبو حبة التابعة لمجلس بلدة التح بمنطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقال مراسل سانا في إدلب: إن لغماً من مخلفات الحرب انفجر أثناء لعب الأطفال قرب أحد المنازل المهجورة على أطراف القرية، ما أسفر عن مصرع الأطفال الثلاثة فوراً، وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة حيث جرى نقلهم لتلقي العلاج في أحد مشافي مدينة إدلب.
وأكد عبد الكريم عرنوس رئيس مجلس بلدة التح أن الحادثة تعكس حجم الخطر المستمر الذي تشكله الألغام ومخلفات النظام البائد على حياة المدنيين العائدين إلى قراهم، مشيراً إلى أن المنطقة قامت في وقت سابق بحملة لإزالة مخلفات الحرب بشكل كامل، غير أن هذا المكان لم يكن ضمن اللائحة المشمولة بالخطة.
وشدد على ضرورة تعاون الأهالي مع الجهات المعنية عند الاشتباه بوجود أي خطر، والإبلاغ فوراً عن أي طارئ، لتلافي مزيد من الحوادث المؤلمة، وعدم الاقتراب من أي جسم غريب.
وتشكل الألغام ومخلفات الحرب واحدة من أبرز التحديات أمام عودة الأهالي واستقرارهم في ريف إدلب، وخاصة في المناطق التي شهدت معارك عنيفة قبل سنوات، وتتكرر حوادث انفجار هذه المخلفات بشكل شبه يومي، وتسفر عن سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال، وسط مطالب متزايدة بتكثيف عمليات المسح والإزالة وتوفير الدعم للمناطق المتضررة.