مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين بانفجار لغم في خان شيخون

إدلب-سانا

‎ ‎

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون بجروح عصر اليوم ‌‏الخميس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، في قرية أبو ‌‏حبة التابعة لمجلس بلدة التح بمنطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ‌‏الشرقي‎.‎ ‎

وقال مراسل سانا في إدلب: إن لغماً من مخلفات الحرب انفجر ‏أثناء لعب ‏الأطفال قرب أحد المنازل المهجورة على أطراف القرية، ما أسفر ‏عن ‏مصرع الأطفال الثلاثة فوراً، وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة ‏حيث جرى ‏نقلهم لتلقي العلاج في أحد مشافي مدينة إدلب.‏



وأكد عبد الكريم عرنوس رئيس مجلس بلدة التح أن الحادثة تعكس حجم ‌‏الخطر المستمر الذي تشكله الألغام ومخلفات النظام البائد على حياة المدنيين ‌‏العائدين إلى قراهم، مشيراً إلى أن المنطقة قامت في وقت سابق بحملة لإزالة ‌‏مخلفات الحرب بشكل كامل، غير أن هذا المكان لم يكن ضمن ‏اللائحة ‏المشمولة بالخطة.‏

وشدد على ضرورة تعاون الأهالي مع الجهات المعنية عند الاشتباه بوجود ‌‏أي خطر، والإبلاغ فوراً عن أي طارئ، لتلافي مزيد من الحوادث المؤلمة، ‌‏وعدم الاقتراب من أي جسم غريب‎.‎

وتشكل الألغام ومخلفات الحرب واحدة من أبرز التحديات أمام عودة الأهالي ‌‏واستقرارهم في ريف إدلب، وخاصة في المناطق التي شهدت معارك عنيفة ‌‏قبل سنوات، وتتكرر حوادث انفجار هذه المخلفات بشكل شبه يومي، وتسفر ‌‏عن سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال، وسط مطالب متزايدة بتكثيف ‌‏عمليات المسح والإزالة وتوفير الدعم للمناطق المتضررة‎.‎