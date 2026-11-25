دير الزور-سانا

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعمال إعادة تأهيل محطتي مياه الميادين النموذجية وبقرص تحتاني “اللايذ” بريف المحافظة الشرقي.

وأوضحت مديرية الإعلام في دير الزور على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء، أن الأعمال يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود” في محطة الميادين، ومنظمة “PUI” في بقرص تحتاني “اللايذ”، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه لنحو 50 ألف نسمة.

وتشمل الأعمال تأهيل الفلاتر المعدنية عبر تبديل الرمال وعناصر التصفية وطلائها بمادة الإيبوكسي العازلة، واستبدال الصمامات الميكانيكية وصيانة الخزانات البيتونية، إضافة إلى تركيب فلتر إضافي في محطة بقرص وصيانة خزانها المعدني.

وكانت أعمال إعادة تأهيل محطة البوكمال الرئيسة انطلقت في الخامس من تشرين الثاني الجاري، بالتعاون بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور ومنظمتي “أطباء بلا حدود” و”We World”.