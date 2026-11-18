ديرالزور-سانا

افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ديرالزور اليوم الأربعاء، مركز الأمل ‏للدعم النفسي والاجتماعي، بعد استكمال أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك ضمن ‏فعاليات اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون مع منظمة العمل من أجل الإنسانية (‏Action ‎For Humanity‏).‏

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في ديرالزور مهند حنيدي في تصريح لمراسل ‏سانا، أن المركز الذي مقره مدينة ديرالزور يتضمن عمله برنامجاً يمتد 16 شهراً، ‏ويهدف إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لنحو 400 طفل تتراوح ‏أعمارهم بين 6 و17 عاماً، من الفئات الأكثر تضرراً، ولاسيما الأيتام وذوو الإعاقة.‏

وأضاف أن افتتاح المركز يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات المقامة بمناسبة اليوم ‏العالمي للطفل، مبيناً أن برنامج عمل المركز يتضمن حزمة متكاملة من الخدمات ‏والأنشطة الهادفة إلى دعم الأطفال المستفيدين وتعزيز قدراتهم.‏

من جهته، بيّن مدير المركز وضاح العبدالله في تصريح مماثل، أن إعادة التأهيل جاءت ‏بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى بسبب الحرب، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز ‏استقرارهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.‏

ولفت إلى أن الخدمات تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة التعليمية، إضافة إلى ‏تقديم الأجهزة والمستلزمات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة، وفق احتياجات كل حالة، ‏بما فيها المعينات السمعية والأطراف الصناعية والنظارات الطبية والوسائل المساعدة ‏على الحركة.‏

وبيّن العبدالله أن أعمال التأهيل شملت ترميم الجدران الخارجية، وتجديد شبكات المياه ‏والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب منظومة للطاقة الشمسية، واستبدال النوافذ ‏والأبواب، وتجهيز المبنى بالأثاث المناسب لضمان سلامة الأطفال وراحتهم.‏

بدورها، أوضحت ميسرة الدعم النفسي في المركز فاطمة الشويخ أن الخدمات المقدَّمة ‏تتدرج حسب الفئات العمرية، وتجمع بين الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل البدني ‏والأنشطة التعليمية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية، وتنمية المهارات .‏

وأضافت الشويخ أن الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات يستفيدون من منهجية “الصديق ‏الصغير”، التي تعتمد على تمكين الأطفال واليافعين من تقديم الدعم النفسي لأقرانهم تحت ‏إشراف المختصين، بينما تُقدَّم للفئة العمرية من 11 إلى 17 عاماً منهجية “تيم أب” ‏(‏Team Up‏)، التي تعتمد على اللعب والحركة والوعي الجسدي لدعم الأطفال.‏

وعبّر عدد من الأطفال المستفيدين، بينهم أحمد الذياب وهاجر ليث الدالي، عن سعادتهم ‏بإعادة افتتاح المركز، لما يوفّره من فرص للتعلم واكتساب المعارف والخبرات.‏

يُحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني من كل عام وأُقرت هذه المناسبة في ‏عام 1954، وترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتعزيز الترابط الدولي ‏والتوعية بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم.‏