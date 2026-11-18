ديرالزور-سانا
افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ديرالزور اليوم الأربعاء، مركز الأمل للدعم النفسي والاجتماعي، بعد استكمال أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون مع منظمة العمل من أجل الإنسانية (Action For Humanity).
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في ديرالزور مهند حنيدي في تصريح لمراسل سانا، أن المركز الذي مقره مدينة ديرالزور يتضمن عمله برنامجاً يمتد 16 شهراً، ويهدف إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لنحو 400 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً، من الفئات الأكثر تضرراً، ولاسيما الأيتام وذوو الإعاقة.
وأضاف أن افتتاح المركز يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات المقامة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مبيناً أن برنامج عمل المركز يتضمن حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة الهادفة إلى دعم الأطفال المستفيدين وتعزيز قدراتهم.
من جهته، بيّن مدير المركز وضاح العبدالله في تصريح مماثل، أن إعادة التأهيل جاءت بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى بسبب الحرب، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز استقرارهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
ولفت إلى أن الخدمات تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة التعليمية، إضافة إلى تقديم الأجهزة والمستلزمات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة، وفق احتياجات كل حالة، بما فيها المعينات السمعية والأطراف الصناعية والنظارات الطبية والوسائل المساعدة على الحركة.
وبيّن العبدالله أن أعمال التأهيل شملت ترميم الجدران الخارجية، وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب منظومة للطاقة الشمسية، واستبدال النوافذ والأبواب، وتجهيز المبنى بالأثاث المناسب لضمان سلامة الأطفال وراحتهم.
بدورها، أوضحت ميسرة الدعم النفسي في المركز فاطمة الشويخ أن الخدمات المقدَّمة تتدرج حسب الفئات العمرية، وتجمع بين الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل البدني والأنشطة التعليمية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية، وتنمية المهارات .
وأضافت الشويخ أن الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات يستفيدون من منهجية “الصديق الصغير”، التي تعتمد على تمكين الأطفال واليافعين من تقديم الدعم النفسي لأقرانهم تحت إشراف المختصين، بينما تُقدَّم للفئة العمرية من 11 إلى 17 عاماً منهجية “تيم أب” (Team Up)، التي تعتمد على اللعب والحركة والوعي الجسدي لدعم الأطفال.
وعبّر عدد من الأطفال المستفيدين، بينهم أحمد الذياب وهاجر ليث الدالي، عن سعادتهم بإعادة افتتاح المركز، لما يوفّره من فرص للتعلم واكتساب المعارف والخبرات.
يُحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني من كل عام وأُقرت هذه المناسبة في عام 1954، وترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم.