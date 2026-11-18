دير الزور-سانا
خرجت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء، 305 منتسبين من الدورة التدريبية الثانية، بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً استمر 70 يوماً، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، اللواء أحمد محمد لطوف، في تصريح لمراسل سانا، أن الخريجين أتموا الدورة الـ 73 التي أقامها فرع التأهيل والتدريب في محافظة دير الزور، وتلقوا خلالها تدريبات في العلوم الشرطية والأمنية والاحترافية والقانونية، ليصبحوا مؤهلين للالتحاق بوحدات وزارة الداخلية وأداء مهامهم فيها.
وأعرب عدد من ذوي الخريجين، عن سعادتهم بتخرج أبنائهم من أجل حماية الوطن وخدمة المجتمع.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور، ممثلةً بفرع التأهيل والتدريب، خرّجت في آب الماضي دورة لقوى الأمن الداخلي للأفراد، حملت الرقم 65، وضمّت منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية.