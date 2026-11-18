دير الزور-سانا

خرجت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور اليوم ‏الأربعاء، ‌‏305 منتسبين من الدورة التدريبية الثانية، بعد ‏إتمامهم برنامجاً ‏تدريبياً استمر 70 يوماً، بهدف تطوير مهاراتهم ‏وتعزيز الانضباط ‏ورفع مستوى الجاهزية لأداء المهام ‏والمسؤوليات الموكلة إليهم‎.‎

وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، اللواء أحمد ‏محمد ‏لطوف، في تصريح لمراسل سانا، أن الخريجين أتموا ‏الدورة الـ ‌‏73 التي أقامها فرع التأهيل والتدريب في محافظة ‏دير الزور، ‏وتلقوا خلالها تدريبات في العلوم الشرطية والأمنية ‏والاحترافية ‏والقانونية، ليصبحوا مؤهلين للالتحاق بوحدات ‏وزارة الداخلية ‏وأداء مهامهم فيها‎.‎

وأعرب عدد من ذوي الخريجين، عن سعادتهم بتخرج أبنائهم من ‏أجل حماية الوطن وخدمة المجتمع‎.‎

وكانت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور، ممثلةً بفرع التأهيل ‌‏والتدريب، خرّجت في آب الماضي دورة لقوى الأمن الداخلي ‌‏للأفراد، حملت الرقم 65، وضمّت منتسبين من مختلف ‏محافظات ‏المنطقة الشرقية‎.‎