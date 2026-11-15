انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور

دير الزور-سانا

باشرت الورشات الخدمية والفنية في مجلس مدينة دير الزور اليوم الأحد، ‏أعمال قشط المجبول الزفتي القديم والمتهالك في شارع سوق الجبيلة وسط ‏المدينة، تمهيداً لإعادة تأهيله وتزفيته.‏

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد حاج خضر ‏لـ سانا، أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقة من البقايا الحصوية والمجبول ‏الإسفلتي، إضافة إلى إنشاء 6 نقاط مطرية جديدة، لتحسين تصريف مياه ‏الأمطار، مشيراً إلى أن مدة التنفيذ تصل إلى 45 يوماً.‏

وأشار خضر إلى وجود معوقات عدة واجهت انطلاق المشروع، منها ‏صعوبة تأمين مادة الفيول، والأمطار المبكرة التي شهدتها المحافظة، وتأخر ‏تصديق العقود، فضلاً عن صعوبة نقل المواد من شرق النهر نتيجة خروج ‏الجسر الترابي من الخدمة.‏

وكان مجلس مدينة دير الزور أعلن قبل أسبوعين انطلاق أعمال إعادة تأهيل ‏شارع مدرسة حسان العطرة في حي القصور، ضمن خطة تستهدف إعادة ‏تأهيل الشوارع الرئيسية في المدينة.‏