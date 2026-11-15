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انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور

٢٠٢٦١١١٥ ١٦٠٦١٨ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
الورشات الخدمية والفنية في مجلس مدينة دير الزور باشرت اليوم الأحد أعمال التزفييت-15-11-2026-دير الزور-سانا

دير الزور-سانا

باشرت الورشات الخدمية والفنية في مجلس مدينة دير الزور اليوم الأحد، ‏أعمال قشط المجبول الزفتي القديم والمتهالك في شارع سوق الجبيلة وسط ‏المدينة، تمهيداً لإعادة تأهيله وتزفيته.‏

وأوضح رئيس دائرة الأشغال في مجلس مدينة دير الزور أحمد حاج خضر ‏لـ سانا، أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقة من البقايا الحصوية والمجبول ‏الإسفلتي، إضافة إلى إنشاء 6 نقاط مطرية جديدة، لتحسين تصريف مياه ‏الأمطار، مشيراً إلى أن مدة التنفيذ تصل إلى 45 يوماً.‏

وأشار خضر إلى وجود معوقات عدة واجهت انطلاق المشروع، منها ‏صعوبة تأمين مادة الفيول، والأمطار المبكرة التي شهدتها المحافظة، وتأخر ‏تصديق العقود، فضلاً عن صعوبة نقل المواد من شرق النهر نتيجة خروج ‏الجسر الترابي من الخدمة.‏

وكان مجلس مدينة دير الزور أعلن قبل أسبوعين انطلاق أعمال إعادة تأهيل ‏شارع مدرسة حسان العطرة في حي القصور، ضمن خطة تستهدف إعادة ‏تأهيل الشوارع الرئيسية في المدينة.‏

٢٠٢٦١١١٥ ١٦٠٧٥٧ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
٢٠٢٦١١١٥ ١٦١٠٥٠ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
٢٠٢٦١١١٥ ١٦٢٦٥٧ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
٢٠٢٦١١١٥ ١٦٢٨٣٣ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
٢٠٢٦١١١٥ ١٦٣٥٣٧ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
٢٠٢٦١١١٥ ١٦٣٧٤٠ انطلاق أعمال تأهيل شارع سوق الجبيلة بدير الزور
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