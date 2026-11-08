مزارعو دير الزور يبدؤون حصاد الذرة الصفراء وسط تراجع الإنتاج ومطالب بالدعم

دير الزور-سانا



بدأ مزارعو قرية الشميطية بريف دير الزور حصاد محصول الذرة الصفراء وسط تراجع الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة والري والأسمدة والمحروقات، ونقص مستلزمات الإنتاج وغياب المجففات، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول وتحديد سعر مناسب له.



وأوضح رئيس شعبة المحاصيل في مديرية زراعة دير الزور، مجدي محمد رياش، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المساحة المخططة لزراعة الذرة الصفراء بلغت 13,866 هكتاراً، فيما وصلت المساحات المزروعة إلى 450 هكتاراً للذرة الرعوية و2,796 هكتاراً لإنتاج الحبوب، مشيراً إلى تضرر مساحات واسعة من المحصول ورفع تقارير بشأنها إلى الجهات المعنية.

من جهته، أشار حمود الشيخ من جمعية المسرب التعاونية إلى أن الذرة المستوردة تنافس المنتج المحلي، مطالباً بوقف الاستيراد مؤقتاً، لتمكين المزارعين من تسويق إنتاجهم، كما بيّن المزارع صالح سالم الزغير أن الإنتاج لا يغطي التكاليف، داعياً إلى توفير مجففات ووضع خطة واضحة لتسويق المحصول.







ولفت التاجر إبراهيم محمد الحسين إلى تراجع الكميات المسوّقة من آلاف الأطنان سنوياً إلى بضع مئات، نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل والمحروقات، داعياً إلى إنشاء معامل لتصنيع أعلاف الحيوانات بما يسهم في تصريف الإنتاج المحلي.



وتواجه زراعة الذرة الصفراء في دير الزور، التي تشكل مصدراً أساسياً لأعلاف الأغنام والأبقار والدواجن، تحديات تتعلق بتجفيف المحصول وتخزينه بعد الحصاد، ما يستدعي توفير التجهيزات اللازمة لحماية الإنتاج من التلف، إلى جانب دعم المزارعين وتأمين مستلزمات الزراعة والتسويق.

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