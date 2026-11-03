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وفاة شخصين وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ‏البوكمال

لغم من مخلفات النظام البائد أرشيف سانا وفاة شخصين وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ‏البوكمال
لغم من مخلفات النظام البائد-أرشيف-سانا

دير الزور-سانا‏

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، نتيجة انفجار لغم من ‏مخلفات النظام البائد في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة يزن سوادي، لـ سانا، أن ‏مشفى عائشة في البوكمال استقبل حالتي وفاة وإصابتين متفاوتتي الخطورة، ‏نتيجة الانفجار، مشيراً إلى نقل المصابين إلى مشفى دير الزور الوطني ‏لاستكمال العلاج.‏

وبيّن سوادي أن المصابَين اللذين وصلا إلى المشفى الوطني هما رجل حالته ‏مستقرة وطفلة تخضع لتقييم حالتها الصحية.‏

وتشكّل مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، من ألغام وذخائر غير ‏منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين وسلامتهم، ولا سيما أثناء العمل ‏في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم ‏الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.‏

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