وفاة شخصين وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ‏البوكمال

دير الزور-سانا
توفي شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية الصحة يزن سوادي، لـ سانا، أن مشفى عائشة في البوكمال استقبل حالتي وفاة وإصابتين متفاوتتي الخطورة، نتيجة الانفجار، مشيراً إلى نقل المصابين إلى مشفى دير الزور الوطني لاستكمال العلاج.
وبيّن سوادي أن المصابَين اللذين وصلا إلى المشفى الوطني هما رجل حالته مستقرة وطفلة تخضع لتقييم حالتها الصحية.
وتشكّل مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين وسلامتهم، ولا سيما أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.