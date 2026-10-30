دير الزور-سانا
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور فتح طريقي دير الزور-دمشق، ودير الزور- الرقة أمام حركة السيارات، مع اعتماد آلية محددة لتسييرها بما يضمن سلامة المواطنين.
وأوضح فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي بدير الزور لـ سانا، أن طريق دير الزورــ دمشق فُتح أمام حركة السيارات وفق التعليمات التالية:
ــ تسيير السيارات على شكل رتل منظم.
ــ تتولى دوريتان من أمن الطرق أمام وخلف الرتل مرافقة السيارات وتنظيم حركتها.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الدوريات والتقيد بالرتل وعدم التجاوز أو الخروج عنه حفاظاً على سلامة الجميع.
ولفت فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي إلى أن طريق ديرالزور _ الرقة فُتح أمام حركة السيارات الخفيفة.
وكان انقطع الطريقان جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المنطقة.