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فتح طريقي دير الزور-دمشق ودير الزور-الرقة أمام حركة السيارات

photo 2026 10 30 11 49 52 فتح طريقي دير الزور-دمشق ودير الزور-الرقة أمام حركة السيارات
فتح طريق دير الزور- ‏الرقة -الدفاع المدني السوري

دير الزور-سانا‏

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور فتح طريقي دير الزور-دمشق، ودير الزور- ‏الرقة أمام حركة السيارات، مع اعتماد آلية محددة لتسييرها بما يضمن ‏سلامة المواطنين.‏

‏وأوضح فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي بدير الزور لـ سانا، أن طريق دير الزورــ ‏دمشق فُتح أمام حركة السيارات وفق التعليمات التالية:‏

ــ تسيير السيارات على شكل رتل منظم.‏

ــ تتولى دوريتان من أمن الطرق أمام وخلف الرتل مرافقة السيارات وتنظيم حركتها.‏

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الدوريات والتقيد بالرتل وعدم التجاوز أو الخروج ‏عنه حفاظاً على سلامة الجميع.‏

ولفت فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي إلى أن طريق ديرالزور _ الرقة فُتح أمام ‏حركة السيارات الخفيفة.‏

وكان انقطع الطريقان جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المنطقة.‏

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