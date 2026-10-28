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لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تحذر أهالي البوكمال وباديتها من مخاطر السيول

666666 لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تحذر أهالي البوكمال وباديتها من مخاطر السيول
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دير الزور-سانا

حذرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، أهالي مدينة البوكمال وباديتها، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى وادي الصواب وعلى ضفاف نهر الفرات في محيطه، من مخاطر السيول.

ودعت لجنة الاستجابة الطارئة في تعميم اليوم الأربعاء نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام، المواطنين إلى الابتعاد الفوري والتام عن مجرى وادي الصواب وروافده، وإخلاء المنازل والخيام والمواقع الزراعية الواقعة بالقرب من مجرى الوادي وعلى ضفاف نهر الفرات في محيطه، والتوجه إلى مناطق آمنة.

وطلبت اللجنة من المواطنين عدم عبور مجاري المياه أو الطرق المتأثرة بالسيول تحت أي ظرف، ونقل المواشي والممتلكات إلى مناطق مرتفعة وآمنة، نظراً للتوقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال تشكّل سيول جارفة قادمة من البادية باتجاه وادي الصواب.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الالتزام بهذه التحذيرات والإجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة، وتجنباً للمخاطر الناجمة عن السيول المتوقعة.

وفي سياق متصل أعانت مديرية نقل الركاب في دير الزور عن إيقاف جميع رحلات النقل إلى باقي المحافظات، بسبب الأحوال الجوية السائدة، على أن يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء الإيقاف الكامل للعمل بكل ‏الجسور العائمة في مدينتي دير الزور والميادين حتى إشعار آخر، نظراً للظروف الجوية الراهنة التي تشهدها المنطقة، ‏وحرصاً على السلامة العامة ودرءاً للمخاطر الناجمة عن العواصف الرعدية وخطر الصواعق.

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