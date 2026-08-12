الشؤون الاجتماعية بدير الزور تنظم نشاطاً لدعم وتمكين الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة

دير الزور-سانا

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية شؤون الجرحى ومشروع همة، فعالية اجتماعية تهدف إلى دعم وتمكين الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع مشاركتهم في المجتمع عبر مشاريع صغيرة منتجة، وذلك في مركز مشروع همة بحديقة المعلمين بدير الزور.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور مهند حنيدي أوضح لمراسل سانا، أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتحويل التحديات التي يواجهونها إلى فرص إيجابية عبر مشاريع صغيرة تعتمد على قدرتهم في إدارتها، مشيراً إلى أهمية دعم هذه المشاريع.

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم برامج دعم وتمكين لذوي الإعاقة، وتشجيع مشاركتهم في مشاريع صغيرة ومتوسطة، بما يضمن تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية ودمجهم الفاعل في المجتمع، وذلك عبر مبادرات وطنية وشراكات مع الجهات المعنية.